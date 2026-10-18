به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) و در جریان بررسی صلاحیت مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در موافقت با وی، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات تخصصی و مدیریتی او برای ارتقای توان دفاعی کشور تأکید کرد.



عزیزی با اشاره به سوابق و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی دفاع اظهار کرد: بررسی برنامه‌ها و تجربیات سال‌های فعالیت آقای اخلاقی نشان می‌دهد که ایشان از بدنه وزارت دفاع برای تصدی این مسئولیت معرفی شده‌اند. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ چراکه در گذشته عمدتاً افرادی خارج از مجموعه وزارت دفاع برای این مسئولیت معرفی می‌شدند، اما اکنون فردی از درون این مجموعه با سال‌ها تجربه تخصصی، به‌ویژه در حوزه موشکی و هوافضا، به مجلس معرفی شده است.



وی این پیشینه را از نقاط قوت وزیر پیشنهادی دانست و افزود: سوابق آقای اخلاقی فرصت مناسبی برای بخش‌های مختلف وزارت دفاع فراهم می‌کند. ایشان در جلسات متعدد پذیرفته‌اند که معماری نوینی مبتنی بر تهدیدها و فرصت‌ها را در این وزارتخانه دنبال کنند. اگرچه انتظار نمی‌رود چنین معماری‌ای در مدت کوتاهی به‌طور کامل شکل بگیرد، اما می‌توان طی یکی دو سال آینده پایه‌های این تحول را بنا گذاشت. وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران به چنین معماری‌ای نیاز دارد و آقای اخلاقی می‌توانند زمینه شکل‌گیری آن را فراهم کنند.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح طرح آمایش دفاعی کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی وزارت دفاع و نیروهای مسلح، موضوع آمایش است. با توجه به اینکه بخش مهمی از جنگ و تهدیدهای پیش‌رو در خلیج فارس و مناطق ساحلی کشور متمرکز است، برخی تجهیزات در استان‌هایی مستقر شده‌اند که فاصله زیادی با این مناطق دارند. بر همین اساس، مقرر شده است طرح آمایش اصلاح شود تا تجهیزات و امکانات دفاعی به مناطق نبرد نزدیک‌تر شوند.



عزیزی افزایش بهره‌وری را یکی دیگر از انتظارات مجلس از وزیر پیشنهادی دفاع برشمرد و گفت: وزارت دفاع به افزایش بهره‌وری نیاز دارد و آقای اخلاقی نیز برای ارتقای حداکثری بهره‌وری این مجموعه قول داده‌اند. همچنین ایمن‌سازی و امن‌سازی سازه‌ها و تجهیزات دفاعی از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.



وی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی، حفاظت از ظرفیت‌های دفاعی اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: ما در زمینه تولید تجهیزات با مشکل اساسی مواجه نیستیم و آنچه برای جنگ سوم ضرورت دارد، امن‌سازی این ظرفیت‌هاست. آقای اخلاقی اقدامات مناسبی را برای امن‌سازی و ایمن‌سازی تجهیزات نوین نیروهای مسلح آغاز کرده‌اند و این روند در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا و ستاد کل نیروهای مسلح شروع شده است.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سالم‌سازی محیط‌های اقتصادی وزارت دفاع را از دیگر مطالبات نمایندگان عنوان کرد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های مجلس است و آقای اخلاقی قول داده‌اند از نخستین روز حضور در وزارت دفاع، روند سالم‌سازی محیط‌های اقتصادی این وزارتخانه را آغاز کنند. با توجه به اراده‌ای که از ایشان سراغ داریم، امیدواریم این اقدام به رفع دغدغه‌های نمایندگان در حوزه نظارت کمک کند.



عزیزی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ و به‌کارگیری نیروهای متخصص و باتجربه وزارت دفاع اظهار کرد: نیروی انسانی توانمند و باتجربه این وزارتخانه سرمایه‌ای ارزشمند است و باید از آن صیانت شود. کنار گذاشتن نیروهای باسابقه و جایگزین کردن افرادی از خارج از مجموعه به جای آنان، رویکرد درستی نیست. آقای اخلاقی متعهد شده‌اند از نیروهای مستعد، باتجربه و توانمند وزارت دفاع در بالاترین سطوح استفاده کنند.



وی در جمع‌بندی محورهای مهم مورد انتظار از وزیر پیشنهادی دفاع خاطرنشان کرد: تخصص و تجربه در حوزه موشکی، توجه به نیروی انسانی، ایمن‌سازی تجهیزات و تأسیسات، اصلاح طرح آمایش دفاعی، پایه‌گذاری معماری نوین در وزارتخانه و برنامه‌های ارائه‌شده برای رفع مشکلات معیشتی و حقوقی بازنشستگان، از جمله موضوعات مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان تأکید کرد: مجموعه این برنامه‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای وزارت دفاع فراهم کند. کمیسیون نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود، پیگیری مطالبات نمایندگان و ارزیابی عملکرد وزارتخانه را ادامه خواهد داد.