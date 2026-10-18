به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان مهدوی با تاکید بر ضرورت به کارگیری فناوری‌ها و مصالح مدرن در حفاظت از منابع پایه اظهار کرد: پوشش انهار با استفاده از بتن پارچه‌ای ضمن جلوگیری از تلفات و نشت آب در مسیر انتقال، انتقال پایدار حقابه به مزارع و باغات را تضمین کرده و نقش مهمی در تداوم و پایداری تولید محصولات کشاورزی منطقه دارد.

وی به وسعت شبکه سنتی و مدرن انتقال آب در شهرستان اشاره کرد و افزود: شهرستان همدان دارای بیش از یک هزار و ۷۰۰ کیلومتر کانال انتقال آب کشاورزی است که تاکنون افزون بر ۵۵۰ کیلومتر از این مسیرها با استفاده از مصالح نوین بهسازی و پوشش‌دار شده است و در سال جاری نیز توسعه استفاده از بتن پارچه‌ای به‌طور جدی در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان درباره مناطق هدف این مرحله از طرح عنوان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی پوشش انهار در روستاهای «دره‌مرادبیگ»، «آب‌هندو»، «شمس‌آباد»، «ورکانه» و «سنگستان» با پیشرفت فیزیکی بین ۲۰ تا ۷۰ درصد در دست اجرا است و براساس برنامه ریزی‌های انجام شده این پروژه‌ها ظرف یک ماه آینده تکمیل و به مرحله بهره‌برداری می‌رسند.

مهدوی در پایان با اشاره به لزوم خود یاری و همکاری ذی‌نفعان خاطرنشان کرد: مشارکت و همراهی فعال کشاورزان و اهالی روستاها در اجرای این طرح نقشی تعیین‌کننده دارد و مناطقی که آمادگی و مشارکت سریع‌تری در این زمینه نشان دهند در اولویت اختصاص اعتبارات و بهره‌مندی از مزایای طرح پوشش نوین انهار کشاورزی قرار خواهند گرفت.