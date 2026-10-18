به گزارش خبرنگار مهر، مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان بوشهر صبح یکشنبه در این مراسم با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های ترویجی در حوزه مهدویت، بر بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی برای افزایش آگاهی عمومی و توسعه برنامه‌های آموزشی و معرفتی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام یوسف جمالی امضای تفاهم‌نامه را زمینه‌ای برای تقویت همکاری‌های مشترک دانست و بر اجرای برنامه‌های کتاب‌خوانی، برگزاری مسابقات فرهنگی و فراهم‌کردن بستر دسترسی علاقه‌مندان به منابع تخصصی مهدویت تأکید کرد.

جمالی همچنین ایجاد کتابخانه‌ای با محوریت معارف مهدوی و استفاده از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی برای معرفی این منابع را از زمینه‌های قابل پیگیری همکاری دو مجموعه برشمرد.

تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان با هدف ترویج فرهنگ مهدویت، توسعه فعالیت‌های کتاب‌محور و اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و آموزشی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در نشستی با حضور حیدر راهب، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر و حجت‌الاسلام یوسف جمالی، مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان، منعقد شد و چارچوب همکاری دو مجموعه را در زمینه ترویج کتاب‌خوانی، تعمیق معارف مهدوی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی طرفین مشخص کرد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، برگزاری نشست‌های کتاب‌خوانی و معرفتی، مسابقات و جشنواره‌های کتاب‌خوانی، همایش‌ها و نشست‌های علمی و فرهنگی، اجرای برنامه‌های مناسبتی و آموزشی و استفاده از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی برای ترویج فرهنگ انتظار از محورهای همکاری دو مجموعه خواهد بود.

همچنین، ارائه مشاوره‌های تخصصی کتابداری، کمک به تأمین منابع کتابخانه‌ای، معرفی استادان و کارشناسان برای اجرای برنامه‌های مشترک، اهدای کتاب‌های تخصصی حوزه مهدویت به کتابخانه‌های عمومی و همکاری در پویش‌های جذب خیرین از دیگر زمینه‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است. فراهم‌کردن زمینه فعالیت کتابخانه‌های مشارکتی بنیاد نیز با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط دنبال خواهد شد.