به گزارش خبرنگار مهر٬ حیدر راهب صبح یکشنبه در نشست با مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان بوشهر اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی ظرفیت بسیار خوب و مهمی برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دارند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر گفت: کتابخانه‌ها صرفاً محل امانت کتاب نیستند، بلکه می‌توانند به پایگاه‌هایی برای تعامل فرهنگی و ترویج معارف دینی در میان اقشار مختلف جامعه تبدیل شوند.

وی با اشاره به ظرفیت کتابداران برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در مناسبت‌های ملی و مذهبی، بر آمادگی اداره‌کل برای پشتیبانی از برنامه‌های مشترک، برگزاری رویدادهای کتاب‌خوانی در گروه‌های سنی مختلف و بهره‌گیری از توان کارشناسی بنیاد تأکید کرد.

تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان با هدف ترویج فرهنگ مهدویت، توسعه فعالیت‌های کتاب‌محور و اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و آموزشی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در نشستی با حضور حیدر راهب، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر و حجت‌الاسلام یوسف جمالی، مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان، منعقد شد و چارچوب همکاری دو مجموعه را در زمینه ترویج کتاب‌خوانی، تعمیق معارف مهدوی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی طرفین مشخص کرد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، برگزاری نشست‌های کتاب‌خوانی و معرفتی، مسابقات و جشنواره‌های کتاب‌خوانی، همایش‌ها و نشست‌های علمی و فرهنگی، اجرای برنامه‌های مناسبتی و آموزشی و استفاده از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی برای ترویج فرهنگ انتظار از محورهای همکاری دو مجموعه خواهد بود.

همچنین، ارائه مشاوره‌های تخصصی کتابداری، کمک به تأمین منابع کتابخانه‌ای، معرفی استادان و کارشناسان برای اجرای برنامه‌های مشترک، اهدای کتاب‌های تخصصی حوزه مهدویت به کتابخانه‌های عمومی و همکاری در پویش‌های جذب خیرین از دیگر زمینه‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است. فراهم‌کردن زمینه فعالیت کتابخانه‌های مشارکتی بنیاد نیز با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط دنبال خواهد شد.