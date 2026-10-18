سرهنگ پاسدار مرتضی عظیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدای ایران» در شهرستان بیجار اظهار کرد: این مراسم فرصتی برای نمایش وحدت، همبستگی و سلحشوری مردم و بیانگر پیوند مردم با سرزمین و هویت ملی ایران است.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در این رویداد افزود: حضور اقشار مختلف جامعه در برنامه‌های ملی، زمینه‌ای برای تقویت همدلی و انسجام اجتماعی فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که مردم در موضوعات مرتبط با سرنوشت و آینده کشور، نقش و مسئولیت خود را جدی می‌گیرند.

فرمانده سپاه بیجار با اشاره به برگزاری هم‌زمان این رزمایش در سراسر کشور بیان کرد: هم‌زمانی این مراسم، فرصتی برای بازتاب همبستگی مردم در نقاط مختلف کشور و نمایش وحدت ملی است؛ حضوری که می‌تواند پیام همراهی و همدلی مردم ایران را به همراه داشته باشد.

عظیمیان با دعوت از مردم شهرستان بیجار برای حضور در این مراسم عنوان کرد: رزمایش «جان‌فدای ایران» ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در مسیر برگزاری تجمعات شبانه مقابل بقعه آیت‌الله فاضل گروسی برگزار می‌شود و از عموم مردم، خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه دعوت می‌شود در این رویداد حضور پیدا کنند.

وی در پایان با تأکید بر جایگاه وحدت و همبستگی در جامعه خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در چنین برنامه‌هایی می‌تواند جلوه‌ای از همدلی اجتماعی و تعلق خاطر آنان به ایران باشد.

رزمایش «جان‌فدای ایران» روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۹ صبح در بیجار برگزار می‌شود و مسیر تجمعات شبانه مقابل بقعه آیت‌الله فاضل گروسی، میزبان این مراسم خواهد بود.