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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

رزمایش «جان‌فدای ایران» سه‌شنبه در دیار گروس برگزار می‌شود

رزمایش «جان‌فدای ایران» سه‌شنبه در دیار گروس برگزار می‌شود

بیجار- فرمانده سپاه بیجار از برگزاری رزمایش «جان‌فدای ایران» ساعت ۹ صبح سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، هم‌زمان با سراسر کشور در مسیر تجمعات شبانه مقابل بقعه آیت‌الله فاضل گروسی خبر داد.

سرهنگ پاسدار مرتضی عظیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدای ایران» در شهرستان بیجار اظهار کرد: این مراسم فرصتی برای نمایش وحدت، همبستگی و سلحشوری مردم و بیانگر پیوند مردم با سرزمین و هویت ملی ایران است.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در این رویداد افزود: حضور اقشار مختلف جامعه در برنامه‌های ملی، زمینه‌ای برای تقویت همدلی و انسجام اجتماعی فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که مردم در موضوعات مرتبط با سرنوشت و آینده کشور، نقش و مسئولیت خود را جدی می‌گیرند.

فرمانده سپاه بیجار با اشاره به برگزاری هم‌زمان این رزمایش در سراسر کشور بیان کرد: هم‌زمانی این مراسم، فرصتی برای بازتاب همبستگی مردم در نقاط مختلف کشور و نمایش وحدت ملی است؛ حضوری که می‌تواند پیام همراهی و همدلی مردم ایران را به همراه داشته باشد.

عظیمیان با دعوت از مردم شهرستان بیجار برای حضور در این مراسم عنوان کرد: رزمایش «جان‌فدای ایران» ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در مسیر برگزاری تجمعات شبانه مقابل بقعه آیت‌الله فاضل گروسی برگزار می‌شود و از عموم مردم، خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه دعوت می‌شود در این رویداد حضور پیدا کنند.

وی در پایان با تأکید بر جایگاه وحدت و همبستگی در جامعه خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در چنین برنامه‌هایی می‌تواند جلوه‌ای از همدلی اجتماعی و تعلق خاطر آنان به ایران باشد.

رزمایش «جان‌فدای ایران» روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۹ صبح در بیجار برگزار می‌شود و مسیر تجمعات شبانه مقابل بقعه آیت‌الله فاضل گروسی، میزبان این مراسم خواهد بود.

کد مطلب 6981379

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