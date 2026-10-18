به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگ ارمی صبح یکشنبه به همراه بخشدار مرکزی و رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان، از تعدادی از پروژه‌های عمرانی فعال در حوزه آبفا بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرا، میزان پیشرفت و آخرین وضعیت این طرح‌ها قرار گرفت.

معاون عمرانی فرماندار تنگستان با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب شرب و تقویت زیرساخت‌های آبرسانی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، اقدامات متعددی با هدف بهبود وضعیت تأمین و توزیع آب، مدیریت مصرف و کاهش تنش آبی در مناطق شهری و روستایی شهرستان انجام شده و برنامه‌های دیگری نیز در دست پیگیری است.

وی نوسازی چندین کیلومتر از شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی، نصب کنتورهای هوشمند بر مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ با هدف پایش دقیق‌تر و مدیریت بهینه مصرف آب، پیگیری و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز برای احداث مخازن ذخیره آب در خائیز، سمل و گلنگون و همچنین فراهم‌سازی زمینه فعالیت سرمایه‌گذار پروژه آب‌شیرین‌کن دلوار را از جمله اقدامات مهم در این حوزه برشمرد.

تنگ ارمی افزود: توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال آب، اصلاح و نوسازی شبکه‌های فرسوده و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب‌شیرین‌کن، از جمله راهکارهای مهم برای افزایش پایداری شبکه آبرسانی و کاهش مشکلات ناشی از کم‌آبی در شهرستان است که با جدیت دنبال می‌شود.

معاون عمرانی فرماندار تنگستان با اشاره به شرایط آبی تابستان امسال تصریح کرد: با برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و همکاری مجموعه‌های اجرایی و اداره آبفا، تلاش شد شرایط آبرسانی به‌گونه‌ای مدیریت شود که شهرستان تنگستان کمترین تنش آبی ممکن را تجربه کند. تداوم این روند، مستلزم تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، مدیریت اصولی مصرف و تقویت زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت حمایت و هماهنگی مدیریتی در پیشبرد پروژه‌های زیرساختی، نقش پیگیری‌های مستمر فرماندار محترم تنگستان را در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع و تسریع در روند اجرای طرح‌های آبرسانی مؤثر دانست و بر ضرورت تداوم این حمایت‌ها برای تأمین اعتبارات و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان تأکید کرد.

وی پیگیری‌های نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی را در طرح مسائل و نیازهای شهرستان، پیگیری تأمین اعتبارات و حمایت از توسعه زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه در حوزه آب شرب، حائز اهمیت دانست.

در این بازدید، پروژه چاه آبرسانی شهر اهرم با آبدهی اعلام‌شده ۴ اینچ، پروژه خط انتقال آب به شهر اهرم و همچنین پروژه آبرسانی به طرح نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری مستمر و تسریع در روند اجرای این پروژه‌ها تأکید شد.

