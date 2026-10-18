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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

غلامی: صنعت کشور با وجود قطعی برق به فعالیت خود ادامه داد

غلامی: صنعت کشور با وجود قطعی برق به فعالیت خود ادامه داد

شیروان- امام جمعه شیروان گفت: در جنگ‌های اخیر قطعی برق مدیریت شد و صنعت کشور با وجود هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها و گرمای هوا به فعالیت خود ادامه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در آیین معارفه فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج شیروان که پیش از ظهر یک‌شنبه در سالن اجتماعات غدیر برگزار شد، اظهار کرد: با توکل و خواندن سوره‌هایی مانند فتح و دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، سدی ایجاد می‌شود و مانع رسیدن دشمن به اهداف خود شده و با امداد غیبی در حال پیمودن راه سنگین و پرخطر هستیم.

وی ضمن تقدیر از زحمات سرهنگ دارابی افزود: سرهنگ دارابی با وجود همه عواملی که موجب تفرقه می‌شوند، با حفظ وحدت، نظم و پرکاری کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشت.

امام جمعه شیروان ادامه داد: در جنگ‌های اخیر قطعی برق مدیریت شد و با وجود هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها و گرمای هوا، صنعت کشور به کار خود ادامه داد.

غلامی با تأکید بر لزوم تلاش بیشتر در حوزه رسانه بیان کرد: امروز بر اساس و مبنای وصیت‌نامه رهبر شهید، امیدآفرینی باعث پیشرفت کشور شده و برنامه‌های دشمن در ناامیدسازی و مأیوس‌سازی را از بین خواهد برد.

کد مطلب 6981384

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