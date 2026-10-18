به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احتمال استفاده آمریکا از «مادر بمب‌ها» علیه ایران، گفت: ما تدابیر لازم را برای این موضوع اندیشیده‌ایم و خیالمـان راحت است؛ با اطمینان کار خود را انجام می‌دهیم.



وی خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا افزود: او باید به فکر این باشد که نیروهایش را سالم از منطقه ما خارج کند. اگر یک بمب بیندازد، باید ببیند چند نفر از نیروهایش را باید به‌صورت افقی از منطقه خارج کند.



وزیر پیشنهادی دفاع تأکید کرد: خیال‌تان راحت باشد؛ همین موضوع نیز باعث شده است که آمریکا تاکنون از این اقدام خودداری کند. البته اگر تهدیدهایش را از شعار به عمل تبدیل کند، نتیجه اش را خواهد دید.