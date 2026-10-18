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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

اخلاقی: ترامپ اگر بمبی بیاندازد، نیروهایش را از منطقه افقی خارج می‌کند

اخلاقی: ترامپ اگر بمبی بیاندازد، نیروهایش را از منطقه افقی خارج می‌کند

وزیر دفاع خطاب به ترامپ گفت: او باید به فکر این باشد که نیروهایش را سالم از منطقه ما خارج کند. اگر یک بمب بیندازد، باید ببیند چند نفر از نیروهایش را باید به‌صورت افقی از منطقه خارج کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احتمال استفاده آمریکا از «مادر بمب‌ها» علیه ایران، گفت: ما تدابیر لازم را برای این موضوع اندیشیده‌ایم و خیالمـان راحت است؛ با اطمینان کار خود را انجام می‌دهیم.

وی خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا افزود: او باید به فکر این باشد که نیروهایش را سالم از منطقه ما خارج کند. اگر یک بمب بیندازد، باید ببیند چند نفر از نیروهایش را باید به‌صورت افقی از منطقه خارج کند.

وزیر پیشنهادی دفاع تأکید کرد: خیال‌تان راحت باشد؛ همین موضوع نیز باعث شده است که آمریکا تاکنون از این اقدام خودداری کند. البته اگر تهدیدهایش را از شعار به عمل تبدیل کند، نتیجه اش را خواهد دید.

کد مطلب 6981389
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • لبیک IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
      1 0
      پاسخ
      ترامپ کثیف و خبیث هنوز ایران قوی را نشناخته است

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