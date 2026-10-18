رضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بیستمین دوره آزمون قرآن و عترت، مجموعاً ۱۱۸۰ نفر از فعالان، قرآن‌آموزان و علاقه‌مندان خراسان شمالی ثبت‌نام کرده‌اند که در رشته‌های مختلف با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به تفکیک آمار ثبت‌نام‌کنندگان در رشته‌های گوناگون اظهار داشت: از این تعداد، ۳۵۲ نفر در رشته «سوره فتح»، ۵۵۶ نفر در رشته‌های «مفاهیم و حفظ»، ۲۳۵ نفر در رشته «معارف اهل بیت (ع)» و ۳۷ نفر در رشته «فصل تعالی» نام‌نویسی کرده‌اند.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: بیستمین دوره آزمون قرآن و عترت روز ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در ۸ حوزه امتحانی در مرکز و شهرهای مختلف خراسان شمالی برگزار خواهد شد.

رضایی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش تمامی دست‌اندرکاران، این رویداد بزرگ قرآنی با بالاترین کیفیت و مشارکت حداکثری قرآن‌آموزان خراسان شمالی به سرانجام برسد.