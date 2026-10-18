به گزارش خبرگزاری مهر به تقل از سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، با اشاره به پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی از امروز تا روز پنجشنبه اظهار کرد: بر اساس هشدارهای هواشناسی، در این مدت بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ و وقوع گردوخاک پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در پی صدور این هشدار، نیروهای عملیاتی واکنش سریع و پایگاه‌های امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در استان‌های تحت تأثیر، در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، خدمات امدادی لازم را به هموطنان ارائه دهند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان، از هموطنان خواست در مدت فعالیت سامانه بارشی، از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق مستعد وقوع سیلاب خودداری کنند.

کبادی همچنین بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی تأکید کرد و از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مسیر اطلاع پیدا کنند.

وی در پایان از هموطنان خواست هشدارهای رسمی هواشناسی و توصیه‌های دستگاه‌های امدادی را جدی بگیرند و در صورت بروز حادثه، برای دریافت خدمات امدادی با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.