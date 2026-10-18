  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در پی هشدار بارش در ۲۶ استان

آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در پی هشدار بارش در ۲۶ استان

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی واکنش سریع و پایگاه‌های امدادونجات در ۲۶ استان کشور در پی فعالیت سامانه بارشی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به تقل از سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، با اشاره به پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی از امروز تا روز پنجشنبه اظهار کرد: بر اساس هشدارهای هواشناسی، در این مدت بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ و وقوع گردوخاک پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در پی صدور این هشدار، نیروهای عملیاتی واکنش سریع و پایگاه‌های امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در استان‌های تحت تأثیر، در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، خدمات امدادی لازم را به هموطنان ارائه دهند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان، از هموطنان خواست در مدت فعالیت سامانه بارشی، از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق مستعد وقوع سیلاب خودداری کنند.

کبادی همچنین بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی تأکید کرد و از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مسیر اطلاع پیدا کنند.

وی در پایان از هموطنان خواست هشدارهای رسمی هواشناسی و توصیه‌های دستگاه‌های امدادی را جدی بگیرند و در صورت بروز حادثه، برای دریافت خدمات امدادی با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6981402
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها