به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، در مراسم افتتاحیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته با شعار «هم‌افزایی برای ارتقای امنیت غذایی و تاب‌آوری ملی»، با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و فعالان این صنعت اظهار کرد: استمرار تولید محصولات دامی در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی، اقدامی ارزشمند و شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به تغییر جایگاه ایران در تولید و عرضه محصولات لبنی افزود: پیش از انقلاب، کشور بخشی از نیازهای خود به محصولات لبنی، از جمله پنیر و کره، را از خارج تأمین می‌کرد، اما امروز محصولات ایرانی در فروشگاه‌های کشورهای همسایه عرضه می‌شوند و این موضوع مایه افتخار است؛ زیرا کیفیت و توان تولید کشور را به نمایش می‌گذارد.

قائم‌پناه با بیان اینکه محصولات دامی و لبنی ایران در بازارهای منطقه‌ای حضور دارند، ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی با تلاش و پشتکار خود توانسته‌اند محصولات ایرانی را به بازارهای خارجی برسانند و نام و توانمندی ایران را در کشورهای مختلف نمایان کنند.

تداوم تولید در شرایط جنگی و تحریم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ و تحریم‌ها گفت: دشمن تصور نمی‌کرد که ایران در شرایط جنگی و زیر فشار حملات و موشک‌باران‌ها بتواند تولید خود را حفظ کند، اما فعالان بخش دام و طیور با تلاش مستمر اجازه ندادند روند تولید متوقف شود.

وی با قدردانی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ زیرساخت‌های تولید در جریان جنگ‌های اخیر تصریح کرد: پایش مستمر روند تولید، اتخاذ تصمیمات فنی و مدیریتی و پیگیری تأمین محصولات پروتئینی مورد نیاز مردم از جمله اقداماتی بوده که برای استمرار فعالیت این بخش انجام شده است.

قائم‌پناه با اشاره به تداوم صادرات محصولات دامی و طیور اظهار کرد: ایران با وجود چند دهه تحریم، نه‌تنها در تأمین نیازهای داخلی ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد کرده، بلکه در زمینه صادرات نیز فعال است. در هشت ماه گذشته، با وجود شرایط جنگی، صادرات محصولاتی از جمله تخم‌مرغ، گوشت مرغ و فرآورده‌های لبنی و همچنین برخی مواد و اقلام ژنتیکی دام، از جمله جنین منجمد دام‌های پربازده، ادامه داشته است.

وی افزود: استمرار صادرات این محصولات، بیانگر ظرفیت تولیدکنندگان ایرانی و توان صنعت دام و طیور کشور برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است.

نوسازی زیرساخت‌ها و ارتقای بهره‌وری

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات دامی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای ارتقای بهره‌وری، توسعه تولید قراردادی، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای نوسازی زیرساخت‌ها، اختصاص اعتبارات سرمایه در گردش و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی باید در اولویت برنامه‌های این صنعت قرار گیرد.

قائم‌پناه همچنین هوشمندسازی دامپروری را از راهکارهای مؤثر برای کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و افزایش بهره‌وری دانست و بر ضرورت رهگیری تولیدات و استفاده از فناوری‌های نوین در زنجیره تولید تأکید کرد.

ضرورت مدیریت مصرف انرژی در واحدهای تولیدی

وی با اشاره به چالش‌های تأمین انرژی کشور اظهار کرد: ناترازی گاز در سال گذشته نیز وجود داشت و آسیب واردشده به تأسیسات گازی کشور در جریان حملات آمریکا به پالایشگاه‌های عسلویه، بر شرایط تولید و تأمین انرژی تأثیر گذاشت.

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی زودهنگام برای مدیریت مصرف انرژی خطاب به تولیدکنندگان گفت: لازم است فعالان صنعت دام و طیور از همین حالا برای فصل سرد سال برنامه‌ریزی کنند و با اجرای راهکارهای بهینه‌سازی، مصرف گاز و برق را کاهش دهند.

وی افزود: هدف، متوقف کردن مصرف انرژی نیست، بلکه باید از منابع موجود به شکل بهینه استفاده کرد تا در شرایط محدودیت انرژی، کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود. دامداری‌ها و مرغداری‌ها نیز به دلیل حساسیت فعالیت خود باید از هم‌اکنون تمهیدات لازم را برای زمستان در نظر بگیرند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر حفظ تداوم تولید تصریح کرد: همه بخش‌ها باید با همکاری و همت ملی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی تلاش کنند تا محدودیت‌های احتمالی انرژی، فعالیت واحدهای تولیدی و تأمین نیازهای مردم را با اختلال مواجه نکند.

دولت در کنار تولیدکنندگان است

قائم‌پناه با بیان اینکه نمایشگاه‌های تخصصی باید زمینه ارتباط مؤثر میان دانش، سرمایه و نیازهای واقعی تولید را فراهم کنند، گفت: نمایشگاه زمانی به رسالت واقعی خود دست می‌یابد که بستری برای شکل‌گیری قراردادهای مؤثر، انتقال تجربه، معرفی نوآوری‌ها و یافتن راهکارهای عملی برای مسائل بخش تولید باشد.

وی با تأکید بر حمایت دولت از فعالان صنعت دام و طیور اظهار کرد: دولت چهاردهم با تمام توان در کنار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کشور قرار دارد و در زمینه تأمین و تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی نیز اقداماتی انجام شده است. امیدواریم با تداوم این اقدامات، از بروز کمبود و اختلال در این بخش جلوگیری شود.

تأکید بر وحدت ملی در برابر فشارهای خارجی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به سابقه تاریخی ایران و فشارهای خارجی گفت: ایران در طول تاریخ با حملات و دشواری‌های متعددی مواجه شده، اما با اتکا به تمدن ریشه‌دار و اراده مردم خود توانسته است به مسیرش ادامه دهد.

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی افزود: در شرایط کنونی، همه باید بدون توجه به گرایش‌های سیاسی، مذهبی، قومی و فرهنگی، برای ایران در کنار یکدیگر بایستیم و از هرگونه دوقطبی‌سازی و تفرقه‌افکنی پرهیز کنیم.

وی خاطرنشان کرد: عبور از شرایط دشوار کنونی به همبستگی ملی، تلاش جمعی و حمایت از تولید داخلی نیاز دارد و باید با تکیه بر توانمندی‌های کشور، مسیر پیشرفت و سربلندی ایران را ادامه دهیم.