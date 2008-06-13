مقاومت بانکها در پرداخت تسهیلات به مسکن روستایی

عزیزاله مهدیان درگفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به ساخت 300 هزار واحد مسکونی روستایی در سال 86-87 گفت: به ازای ساخت هر واحد مسکونی روستایی در سال 86-87 اعتباری معادل 6.5 میلیون تومان و در کل رقمی بالغ برحدود هزار و950 میلیارد تومان پرداخت شده است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن بیان کرد: در سال گذشته از 300 هزار واحد مسکونی روستایی پیش بینی شده حدود 217 هزار واحد برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدند و تاکنون 116 هزار واحد موفق به عقد قرارداد با بانکها شده اند.

وی افزود: تاکنون 80 هزار نفرموفق به دریافت قسط اول تسهیلات ساخت مسکن روستایی شده اند، درحالی که روند پرداخت تسهیلات به 300 هزار واحد مسکونی می توانست تا پایان خرداد سالجاری به اتمام رسد، ولی به دلیل عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها در سالجاری تاکنون 217 هزارواحد مسکونی معرفی شده اند.

مهدیان تصریح کرد: در حال حاضر مابقی پرونده های مربوط به ساخت 300 هزار واحد مسکونی روستایی درلیست انتظار معرفی به بانکها قرار دارند، این در حالی است که بانکها از پذیرش پرونده ها در سالجاری خودداری می کنند.

وی عنوان کرد: فردی که در سال 85 برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن روستایی با دوران مشارکت 18 ماهه با بانک عامل قرارداد منعقد کرده، باید دراین مدت ضمن دریافت کل تسهیلات دراقساط مختلف، کار ساخت را نیز به اتمام رسانده باشد، در حالیکه با وجود معرفی متقاضیان بانکها قسط وام تعهد شده را آزاد نمی کنند و مردم مشمول جریمه تاخیرنیزمی شوند.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به افزایش 30 درصدی قیمت مصالح در سالجاری، اظهارداشت: عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان با توجه به افزایش 30 درصدی قیمت مصالح ساختمانی، روستائیان را دچار مشکل می کند، این در حالی است که عدم پرداخت اقساط باقی مانده از سوی بانکها خلاف قانون است و بانکها باید طبق قرارداد با متقاضیان، اقساط را پرداخت نمایند.

وی اعلام کرد: عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی از سوی بانکها در حالی است که یارانه تسهیلات از سوی بنیاد مسکن به آنان پرداخت شده، به نحویکه در سال 84 یارانه پرداختی به ازای هر واحد مسکونی به بانکها حدود یک میلیون و 575 هزار تومان و در سال 85 بالغ بر790 هزار تومان بوده است.

مهدیان بیان کرد: کل رقم تسهیلات پرداختی برای ساخت واحدهای مسکونی روستایی درمدت سه سال اخیراز سوی بانکها حدود هزار و 910 میلیارد تومان بوده که ازمنابع تسهیلات پرداخت شده فوق مبلغ 662 میلیارد تومان آن مربوط به یارانه است که توسط بنیاد مسکن به بانکها پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه درسال گذشته بالغ بر225 میلیارد تومان یارانه تسهیلات به بانکها پرداخت شده است، افزود: درصورت عقد قرارداد بانکها تا پایان تیرماه سالجاری مابقی یارانه تسهیلات به بانکها پرداخت می شود.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اعلام کرد: با وجود اینکه بانکها برای پرداخت تسهیلات مقاومت می نمایند، تاکنون حدود 116 هزار نفر موفق به عقد قرارداد با بانکها شده اند و درکل بیش از 117 هزار نفرموفق به دریافت قسط اول، دوم و سوم شده اند به طوریکه 80 هزار نفرموفق به دریافت قسط اول، 29 هزار نفرنیزموفق به دریافت قسط دوم و حدود 80 هزار نفر قسط سوم تسهیلات ساخت را دریافت کرده اند.

وی اظهارداشت: در سال 86-87 بالغ برهزار و950 میلیارد تومان به عنوان تسهیلات ساخت مسکن روستایی باید از طریق بانکها پرداخت می شد، ضمن اینکه برای ساخت 200 هزار واحد در سالجاری باید تسهیلاتی به مبلغ 15 هزار میلیارد تومان تامین و پرداخت شود.