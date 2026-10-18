ارائه ۱۱۹ هزار و ۸۹۴ خدمت مراقبتی و بهداشتی به زنان میانسال در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده، به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران با شعار «سلامت بانوان، انتخاب امروز، سرمایه فردا»، بر اهمیت توجه به سلامت زنان و نقش مؤثر آنان در سلامت خانواده و جامعه تأکید کرد.

وی اظهار کرد: سلامت بانوان یکی از اولویت‌های مهم نظام سلامت است و انتخاب‌های آگاهانه در زمینه سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی، سلامت باروری، سلامت روان و خودمراقبتی، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای کیفیت زندگی زنان در تمامی مراحل عمر دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به جمعیت ۴۱۵ هزار و ۳۰۹ نفری زنان میانسال استان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۱۹ هزار و ۸۹۴ خدمت مراقبتی و بهداشتی به این گروه سنی ارائه شده است.

میرزاده در تشریح خدمات ارائه‌شده به زنان میانسال بیان کرد: این خدمات در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت شامل تن‌سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه، ارزیابی سلامت روان، بررسی وضعیت استعمال دخانیات، ارزیابی فعالیت بدنی و خطرسنجی بیماری‌های قلبی و عروقی با هدف پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی است.

وی غربالگری سرطان‌های پستان و دهانه رحم (سرویکس) و ارائه سایر خدمات مامایی را از دیگر خدمات ارائه‌شده در حوزه سلامت زنان برشمرد.

یحیی میرزاده در پایان خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی بانوان، تداوم ارائه خدمات پیشگیرانه و انجام مراقبت‌های دوره‌ای، نقش مهمی در شناسایی زودهنگام عوامل خطر، پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سلامت زنان دارد و می‌تواند زمینه‌ساز سلامت بیشتر خانواده و جامعه باشد.