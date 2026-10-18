به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه کارگروه تسهیلات اشتغال شهرستان اردبیل با اشاره به اهمیت رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری، اظهار کرد: هدف اصلی از اعطای این تسهیلات، ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی، ملموس و پایدار است و تمامی فرایندها باید به اشتغال عینی در سطح شهرستان منتهی شود.

وی افزود: رونق اشتغال‌زایی نیازمند اهتمام ویژه و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی متولی و شبکه بانکی است؛ لذا هرگونه تعلل و سخت‌گیری‌های غیرضروری در روند اعطای تسهیلات باید برطرف شود

فرماندار اردبیل با اشاره به لزوم تحقق کامل سهم شهرستان اردبیل از اعتبارات و تسهیلات اشتغال، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند سهم مصوب شهرستان را با جدیت پیگیری کنند و در همین راستا، عملکرد مدیران دستگاه‌ها و شعب بانکی بر اساس میزان جذب اعتبارات و خروجی واقعی اشتغال ارزیابی خواهد شد

قلندری نظارت پس از پرداخت تسهیلات را یک ضرورت اساسی خواند و افزود: نظارت دقیق و مستمر بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات، ضامن جلوگیری از انحراف منابع و رسیدن تسهیلات به دست متقاضیان و کارآفرینان واقعی است

وی همچنین از فعال‌سازی و تشدید نظارت کمیته رصد و پایش اشتغال شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیته به‌صورت جدی، میدانی و اثرگذار، روند اعطای تسهیلات و راستی‌آزمایی اشتغال ایجادشده را دنبال خواهد کرد تا تسهیلات پرداختی دقیقاً به اهداف پیش‌بینی‌شده برسد