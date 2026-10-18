به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات برخی از مخاطبان درباره انتشار اطلاعیه معرفی فرصت تحصیلی و مطالعاتی در کشور اسلواکی در پایگاه اطلاع‌رسانی این معاونت، توضیحاتی ارائه کرد.

بر اساس این توضیحات، اطلاع‌رسانی درباره بورس‌های دولتی خارجی طی سال‌های گذشته، رویه‌ای مرسوم بوده که بنا بر مکاتبه رسمی و درخواست وزارت امور خارجه و با هدف اطلاع‌رسانی درباره فرصت‌های تبادل علمی انجام می‌شود.

انتشار این اطلاعیه‌ها صرفاً با هدف آگاهی‌رسانی درباره فرصت‌های اعلام‌شده صورت می‌گیرد و به معنای مشارکت وزارت بهداشت در فرایند پذیرش یا ترغیب به مهاجرت تحصیلی نیست.

همچنین، تعداد پذیرفته‌شدگان این بورس‌ها بسیار محدود است؛ چرا که پذیرش متقاضیان مستلزم احراز شرایط و ضوابط تعیین‌شده از سوی دانشگاه ارائه‌دهنده بورس و کشور میزبان است. افزون بر این، شرایط ارزشیابی مدارک تحصیلی در داخل کشور نیز از جمله ملاحظات مهم در بهره‌مندی از این فرصت‌ها به شمار می‌رود.

بر این اساس، بررسی درخواست‌ها، ارزیابی شرایط متقاضیان، انتخاب داوطلبان و پذیرش نهایی آنان، به‌طور کامل بر عهده دانشگاه ارائه‌دهنده بورس است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هیچ‌یک از مراحل بررسی، انتخاب و پذیرش متقاضیان نقشی ندارد.

بنابراین، انتشار اطلاعیه‌های مربوط به بورس‌های دولتی خارجی از سوی مراجع ذی‌ربط در داخل کشور، صرفاً در چارچوب اطلاع‌رسانی و بر اساس درخواست رسمی مراجع مسئول انجام می‌شود و روندی مرسوم و در چارچوب همکاری‌های بین بخشی محسوب می‌شود.