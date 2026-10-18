همتی: شهدا الگوی جاودان پهلوانی برای ورزشکاران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی پیش از ظهر یکشنبه در آیین عطر افشانی و گلباران مزار مطهر شهدا به مناسبت هفته تربیت‌بدنی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: اقتدار و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری شهیدانی است که برای دفاع از وطن، عزت اسلام و امنیت مردم از جان خود گذشتند.

وی با بیان اینکه منش و ازخودگذشتگی شهدا الگویی ماندگار برای نسل جوان است، افزود: ورزشکاران با تأسی از غیرت، ایثار و ایستادگی شهدا می‌توانند در عرصه‌های ورزشی و رقابت‌های بین‌المللی، نماینده شایسته‌ برای کشور باشند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را با افتخار به اهتزاز درآورند.

فرماندار گرمسار با اشاره به اهمیت پیوند ورزش و ارزش‌های اخلاقی بیان کرد: موفقیت در ورزش تنها به کسب مدال و عنوان قهرمانی محدود نمی‌شود، بلکه رعایت اخلاق، احترام به رقبا و پایبندی به اصول پهلوانی نیز از مولفه‌های مهم موفقیت ورزشکاران است.

همتی همچنین با قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه ورزش و جوانان شهرستان، بر ضرورت توسعه ورزش همگانی و قهرمانی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات لازم، زمینه نشاط، پویایی و ارتقای سلامت جسمی و روحی جوانان را فراهم کنند.

وی زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و انتقال ارزش‌های ایثار و فداکاری به نسل آینده را از مسئولیت‌های مهم جامعه دانست و خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ پهلوانی در کنار توسعه فعالیت‌های ورزشی می‌تواند به تقویت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در میان جوانان کمک کند.