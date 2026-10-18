مظفری:باید الگوی کشت متناسب با شرایط منابع آبی داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح یکشنبه در «چهل‌وهفتمین نشست یکشنبه‌های اقتصادی» با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی سبزوار اظهار کرد: سبزوار یکی از شهرستان‌های بزرگ غرب استان است که ظرفیت‌های بسیار خاصی دارد. در این شهرستان، سه گروه از واحدهای فعال اقتصادی با نیازهایی از جمله تأمین سوخت، سرمایه در گردش و حل مشکلات ناشی از ناترازی‌ها مواجه هستند. مسائل این واحدها و مشکلات حدود هشت هزار نفر از فعالان اقتصادی و نیروی کار مرتبط با آن‌ها باید مطرح و بررسی شود.

وی افزود: در کنار واحدهای فعال، تعداد محدودتری از مجموعه‌های خاص و توانمند، از جمله مجموعه فعال در حوزه آهک پودری، در این شهرستان وجود دارد که از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند. تعیین تکلیف این چنین پروژه‌ها یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید پیگیری شود؛ چراکه این طرح‌ها با استفاده از سرمایه ملی شکل گرفته‌اند و ضروری است مشکلات آن‌ها برطرف شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در اجرای هر یک از این پروژه‌ها، اشکالاتی وجود داشته و شرایط حاکم بر کشور نیز بر بروز و تشدید مشکلات تأثیر گذاشته است. بخشی از این شرایط قابل پیش‌بینی و بخشی دیگر غیرقابل پیش‌بینی بوده است؛ بنابراین باید با بررسی دقیق مسائل موجود، برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها تصمیم‌گیری شود.

۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود

مظفری با تأکید بر ظرفیت سبزوار در زمینه تولید تجهیزات کم‌مصرف، تصریح کرد: تولید کولرهای مجهز به فناوری BLDC، ظرفیتی است که به‌هیچ‌وجه نباید نادیده گرفته شود و باید از آن حمایت کرد. تبدیل موتور کولرهای آبی به موتورهای BLDC نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به ظرفیت جایگزینی یک میلیون کولر، چنین طرحی نباید با مشکل سرمایه در گردش مواجه باشد. این ظرفیت مهم استان باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و توجه ویژه‌ای به آن شود.

وی با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های اقتصادی شهرستان گفت: ارتقای بهره‌وری در سبزوار موضوعی جدی است؛ چراکه در این حوزه با ضریب پایینی مواجه هستیم. بایستی ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود و برای تحقق این هدف، باید از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی کشت، بیان کرد: در موضوع آب باید دقت ویژه‌ای داشته باشیم. اگر از منابع و سرمایه‌های کشور برداشت می‌کنیم، باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که نسل‌های آینده نیز از آن‌ها بهره‌مند شوند؛ اما در مورد آب، شرایط متفاوت است و مصرف نادرست می‌تواند منابع مورد نیاز آیندگان را از بین ببرد.

مظفری افزود: باید الگوی کشت متناسب با شرایط منابع آبی داشته باشیم. برای مثال، اگر در جوین کشت چغندرقند انجام می‌شود، باید بررسی کنیم که این محصول تا چه اندازه اولویت دارد و با شرایط آبی منطقه سازگار است. لازم است در این زمینه به سمت الگوی کشت مناسب حرکت کنیم و در مدیریت منابع آب دقت بیشتری داشته باشیم.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی باید با توجه به امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود، بهترین استفاده را از منابع داشته باشیم و ارتقای بهره‌وری را به‌صورت جدی دنبال کنیم. لازم است تصمیمات سخت را امروز بگیریم و به آینده موکول نکنیم. در موضوع اصلاح قیمت بنزین نیز باید در گذشته تصمیماتی اتخاذ می‌شد؛ درحالی‌که امروز حتی برای ارائه خدمات به مردم، هزینه‌های اضافی پرداخت می‌شود.

تولید بیش از ۲ هزار تن ماهی خاویاری در سبزوار

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ریلی، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ها، تقویت راه‌آهن و فراهم کردن زمینه ورود و ارتباط مؤثرتر با بازارهای آسیای میانه، از موضوعات مهمی است که باید به‌صورت کلان مورد توجه قرار گیرد.

مظفری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ویژه شهرستان در حوزه آبزی‌پروری گفت: تولید دو هزار و ۷۰۰ تن ماهی خاویاری، ظرفیت استثنایی برای سبزوار به شمار می‌رود که باید مورد توجه قرار گیرد و زمینه توسعه و بهره‌برداری بهتر از آن فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت تولید فلفل در منطقه بیزه داورزن اشاره کرد و افزود: ظرفیت تولید هزار و ۵۰۰ تن فلفل خشک در این منطقه، نمونه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی قابل توجه در استان است که برای بسیاری از فعالان اقتصادی نیز جالب توجه بود. این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد که در شهرستان‌ها، فرصت‌های اقتصادی ارزشمندی وجود دارد که باید شناسایی و معرفی شوند.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت بازدید میدانی از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها اظهار کرد: در گذشته، اتاق بازرگانی تصمیم خوبی برای برگزاری تورهای گردشگری و بازدیدهای میدانی اتخاذ کرد. باید چنین بازدیدهایی را در قالب برنامه‌های منظم ادامه دهیم تا ظرفیت‌های پیدا و پنهان اقتصادی استان را از نزدیک ببینیم و لمس کنیم و برای بهره‌برداری از آن‌ها برنامه داشته باشیم.