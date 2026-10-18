به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی «باغ تماشا» با موضوع «سیمین‌دخت وحیدی و شعر زنان انقلاب اسلامی» با هدف بازخوانی جایگاه ادبی این شاعر برخاسته از جهرم و بررسی نقش زنان در جریان شعر انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

این نشست فرصتی برای بررسی اندیشه‌ها، آثار و کارنامه ادبی سیمین‌دخت وحیدی و شناخت ظرفیت‌های شعر زنان در ادبیات انقلاب اسلامی است؛ جریانی که شاعران زن در شکل‌گیری و گسترش آن نقش داشته‌اند.

بازخوانی جایگاه بانوی شاعر جهرمی در شعر انقلاب

سیمین‌دخت وحیدی از چهره‌های شناخته‌شده شعر انقلاب اسلامی است که فعالیت ادبی او با تحولات شعر معاصر و حضور زنان در این جریان پیوند خورده است.

بررسی جایگاه این شاعر، علاوه بر شناخت ابعاد مختلف کارنامه ادبی او، زمینه‌ای برای توجه به سهم شاعران زن در بازتاب اندیشه‌ها و دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی در ادبیات پس از انقلاب فراهم می‌کند.

همچنین خاستگاه جهرمی این شاعر، فرصتی برای بازشناسی ظرفیت‌های ادبی استان فارس و نقش چهره‌های برخاسته از این استان در تداوم جریان شعر انقلاب اسلامی است.

حضور شاعران و پژوهشگران در نشست تخصصی

در این برنامه، دکتر حسنا محمدزاده و استاد عبدالرضا کوهمال جهرمی درباره ابعاد مختلف موضوع نشست و جایگاه سیمین‌دخت وحیدی در شعر انقلاب اسلامی سخنرانی می‌کنند. دبیری این نشست را نیز دکتر محمد مرادی بر عهده دارد.

سلسله‌نشست‌های تخصصی «باغ تماشا» با هدف بررسی جایگاه شاعران فارس در جریان‌سازی و تحول شعر فارسی پس از انقلاب برگزار می‌شود و در این دوره، نقش زنان در شعر انقلاب را با تمرکز بر آثار و شخصیت سیمین‌دخت وحیدی بررسی می‌کند.

دومین نشست تخصصی «باغ تماشا» ساعت ۱۵:۳۰ روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در سالن رهبر شهید حوزه هنری فارس، حد فاصل چهارراه خیرات و سه‌راه انوری برگزار می‌شود.

حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس از شاعران، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان شعر انقلاب و ادبیات معاصر فارسی برای حضور در این نشست دعوت کرده است.