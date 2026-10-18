اجرای ۴۴ کیلومتر آسفالت‌ راه روستایی در بوشهر طی نیمه نخست سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر٬ بهرام اسدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و تسهیل تردد در مناطق روستایی، پروژه‌های عمرانی با پیشرفت قابل توجهی همراه بوده است.

اسدی اعلام کرد: در نیمه نخست سال جاری، بالغ بر ۴۴.۷ کیلومتر آسفالت‌ریزی در مسیرهای روستایی استان به انجام رسیده است. همچنین عملیات زیرسازی راه‌های روستایی نیز شامل ۵۸.۵ کیلومتر اجرایی شد.

وی یادآور شد: در راستای ایمنی و پایداری مسیرها، عملیات احداث ابنیه فنی نیز به میزان ۷۷ دستگاه انجام شده که این امر نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای و بهبود کیفیت تردد ایفا می‌کند.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای بوشهر تأکید کرد که بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، شاخص برخورداری روستاهای استان از راه دسترسی آسفالت به ۹۸ درصد رسیده است.

وی اظهار کرد: تنها سه روستای باقی‌مانده در استان با جمعیت زیر ۲۰ خانوار بدون راه آسفالته مانده که پروژه هایی در آنها در دست اجراست.