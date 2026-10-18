به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت شهربان و حریم بان، بر اساس قانون، معابر عمومی، متعلق به همه شهروندان است و برخورداری از تردد ایمن، آسان و بدون مانع، حقی همگانی است که صیانت از آن، در کنار حمایت از فعالیت‌های قانونی اصناف، از مسئولیت‌های اساسی مدیریت شهری به شمار می‌رود.

در همین راستا، شهرداری تهران با هدف پاسداشت حقوق شهروندان، ارتقای کیفیت زندگی شهری و استقرار انضباط پایدار در معابر، اجرای «شیوه‌نامه اجرایی رفع سد معبر اصناف» را در مناطق ۲۲گانه پایتخت آغاز کرده است برنامه‌ای که بر قانون‌مداری، تعامل با اصناف، پیشگیری از تخلف و نظارت مستمر استوار است.

بر اساس این شیوه‌نامه، رویکرد شهرداری تهران بر آگاه‌سازی و فراهم‌کردن فرصت اصلاح داوطلبانه پیش از اقدامات قانونی استوار بوده و فرآیند رسیدگی، با شناسایی موارد سد معبر و تذکر به صاحبان مشاغل آغاز می‌شود. در صورت عدم رفع تخلف، اخطارهای قانونی ابلاغ شده و در صورت استمرار یا تکرار تخلف، اقدامات اجرایی لازم مطابق ضوابط و مقررات صورت خواهد گرفت. هدف از این فرآیند تدریجی، جلب مشارکت اصناف، پیشگیری از تنش و تأمین حقوق عمومی شهروندان است.

شهرداری تهران ضمن ارج نهادن به نقش ارزشمند اصناف در پویایی اقتصادی شهر، تأکید دارد که رونق کسب‌وکار و رعایت حقوق شهروندان باید در کنار یکدیگر تحقق یابند و هیچ فعالیت اقتصادی نباید موجب اختلال در تردد یا تضییع حقوق عمومی شود.

ساماندهی سد معبر اصناف، اقدامی مقطعی و محدود به یک دوره زمانی نیست؛ بلکه برنامه‌ای مستمر است که با محوریت شهرداران نواحی، مشارکت عوامل انضباط شهری و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، و نظارت عالیه شرکت شهربان و حریم‌بان تا تحقق انضباط پایدار و جلوگیری از بازگشت تخلفات در تمامی مناطق تهران ادامه خواهد یافت.

شهرداری تهران از صاحبان مشاغل، اتحادیه‌های صنفی و شهروندان دعوت می‌کند با همراهی و مسئولیت‌پذیری، در تحقق شهری منظم، ایمن و قانون‌مدار مشارکت کنند.

حفظ حرمت کسب‌وکار، صیانت از حقوق شهروندان و استقرار انضباط شهری، سه اصل جدایی‌ناپذیر این برنامه است.