کشف ۲۱ قبضه سلاح از متخلفان شکار و صید غیرمجاز در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان‌پور ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای صیانت از حیات وحش، حفاظت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات شکار و صید غیرمجاز، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست لرستان با اجرای گشت‌های مستمر و پایش مناطق تحت مدیریت، چندین گروه از متخلفان زیست‌محیطی را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۲۱ قبضه سلاح شکاری، یک قبضه سلاح غیرمجاز، لاشه یک سر تشی، هشت قطعه کبک وحشی، لاشه یک رأس گراز وحشی، چندین قطعه ماهی صیدشده و مقادیری ادوات غیرمجاز شکار و صید کشف و ضبط شد.

کشف سلاح و لاشه حیات وحش در چند شهرستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تشریح جزئیات این کشفیات بیان کرد: در شهرستان معمولان، ۱۰ قبضه سلاح شکاری و یک قبضه سلاح غیرمجاز به همراه لاشه چهار قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد. همچنین در شهرستان چگنی، سه قبضه سلاح شکاری به همراه لاشه یک سر تشی و در شهرستان الیگودرز نیز سه قبضه سلاح شکاری به همراه لاشه سه قطعه کبک وحشی کشف شد.

فرمان‌پور ادامه داد: در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد، طی گشت مشترک نیروهای این منطقه و یگان حفاظت استان، یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد. نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل نیز در جریان گشت‌زنی در مناطق تحت مدیریت، یک قبضه سلاح شکاری برنو کشف کردند.

وی اضافه کرد: در شهرستان خرم‌آباد نیز نیروهای یگان حفاظت سه قبضه سلاح شکاری دیگر به همراه لاشه یک قطعه کبک وحشی کشف و ضبط کردند. همچنین لاشه یک رأس گراز وحشی در شهرستان بروجرد کشف شد.

شناسایی متخلفان صید غیرمجاز در سه شهرستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به مقابله با تخلفات صیادی گفت: در شهرستان‌های دورود، کوهدشت و پلدختر، چندین گروه از متخلفان صید غیرمجاز شناسایی شدند که از آنان چندین قطعه ماهی صیدشده و ادوات صیادی کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: برای متخلفان شناسایی‌شده پرونده‌های قانونی تشکیل شده و افراد مربوطه برای رسیدگی به تخلفات به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

فرمان‌پور با تأکید بر ضرورت حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی استان خاطرنشان کرد: مشارکت عمومی و همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول در صیانت از گونه‌های جانوری و منابع طبیعی ضروری است و یگان حفاظت محیط زیست لرستان با تداوم گشت‌زنی و پایش مناطق تحت مدیریت، با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز برخورد قانونی خواهد کرد.

وی در پایان از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.