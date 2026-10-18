رقابت کشورها برای تصاحب منافع اقتصادی هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، هوش مصنوعی در حال تبدیل‌شدن به یکی از متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی است؛ فناوری‌ای که می‌تواند با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه فعالیت بنگاه‌ها و تغییر ساختار بازار کار، مسیر توسعه اقتصادی کشورها را دگرگون کند.

بر اساس نظرسنجی فایننشال‌تایمز از ۹۴ اقتصاددان در آسیا، آمریکا و اروپا، ۵۴ درصد پاسخ‌دهندگان انتظار دارند تعداد زیادی از کشورهای گروه ۲۰ طی دهه آینده از افزایش رشد اقتصادی و بهره‌وری در نتیجه گسترش استفاده از هوش مصنوعی بهره‌مند شوند.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در این زمینه، نحوه توزیع منافع فناوری میان اقتصادهای پیشرفته و کشورهای درحال‌توسعه است. در حالی که کشورهای برخوردار از زیرساخت دیجیتال پیشرفته می‌توانند سریع‌تر از ابزارهای جدید استفاده کنند، سایر کشورها برای بهره‌برداری از این ظرفیت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت، آموزش نیروی انسانی و توسعه مهارت‌های تخصصی نیاز دارند.

از سوی دیگر، گسترش استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند ساختار اشتغال را تغییر دهد. خودکارسازی بخشی از فعالیت‌های تکراری ممکن است تقاضا برای برخی مشاغل را کاهش دهد، اما هم‌زمان زمینه ایجاد فعالیت‌های تازه و افزایش تقاضا برای مهارت‌های تخصصی را فراهم می‌کند.

از این منظر، اثر نهایی هوش مصنوعی بر اقتصاد تنها به سرعت توسعه فناوری وابسته نیست؛ توانایی بنگاه‌ها و دولت‌ها در استفاده مؤثر از آن نیز اهمیت دارد. کشورهایی که بتوانند فناوری را به افزایش واقعی بهره‌وری تبدیل کنند، ممکن است در رقابت اقتصادی آینده موقعیت بهتری به دست آورند.