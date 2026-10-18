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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

موسیقی نواحی؛ ابزاری برای پیوند اقوام و تقویت همبستگی در استان کرمان

موسیقی نواحی؛ ابزاری برای پیوند اقوام و تقویت همبستگی در استان کرمان

کرمان- استاندار کرمان گفت: برگزاری جشتواره موسیقی نواحی علاوه بر پیوند اقوام و فرهنگ‌های سراسر کشور، می‌تواند زمینه‌ساز نشاط و همبستگی بیشتر در استان کرمان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر یکشنبه در نشست ستاد استانی جشنواره موسیقی نواحی، ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی این رویداد، اظهار کرد: در شرایط کنونی، جامعه بیش از هر زمان به برنامه‌های انسجام‌بخش، نشاط‌آفرین و مؤثر در بهبود فضای روانی نیاز دارد و رویدادهای فرهنگی و هنری می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه موسیقی نواحی برخاسته از روح ایرانی و هویت ملی است، افزود: این موسیقی ظرفیت بالایی برای همراه‌کردن گروه‌های مختلف جامعه دارد و علاوه بر پیوند اقوام و فرهنگ‌های سراسر کشور، می‌تواند زمینه‌ساز نشاط و همبستگی بیشتر در استان کرمان باشد.

استاندار کرمان، فراهم‌کردن زمینه حضور حداکثری مردم را از الزامات برگزاری جشنواره دانست و گفت: اجرا در فضاهای عمومی و اماکن تاریخی، فرصتی برای دسترسی گسترده‌تر مردم به برنامه‌ها و معرفی ظرفیت‌های ارزشمند استان است؛ ظرفیت‌هایی که با وجود تنوع و جذابیت فراوان، هنوز به‌خوبی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

طالبی، با اشاره به موزه صنعتی، قلعه دختر، گنبد جبلیه و بام کرمان تصریح کرد: این مکان‌ها می‌توانند میزبان رویدادهای فرهنگی و هنری باشند. دستگاه‌های متولی باید زمینه بهره‌گیری مستمر از این فضاها را برای برگزارکنندگان برنامه‌ها فراهم کنند.

وی همچنین از صداوسیما خواست با تولید و پخش برنامه از مکان‌های تاریخی و گردشگری، به‌ویژه در برنامه «ایران‌جان»، در معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده استان نقش‌آفرینی کند و آمادگی استانداری را برای حمایت از این رویکرد اعلام کرد.

استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تبلیغات و اطلاع‌رسانی جشنواره گفت: حتی آگاهی مردم از برگزاری یک رویداد فرهنگی در شهرشان، بدون حضور مستقیم در آن، می‌تواند احساس شادی و تعلق ایجاد کند. آثار این برنامه‌ها تنها به محل اجرا محدود نمی‌شود و رونق گردشگری، افزایش مراجعه به کسب‌وکارها و جنب‌وجوش شهری نیز بخشی از دستاوردهای آن است.

وی با انتقاد از ضعف اطلاع‌رسانی برخی رویدادهای گذشته افزود: گاهی هزینه قابل‌توجهی برای برگزاری یک برنامه صرف می‌شود، اما بخش بزرگی از مردم از آن بی‌خبر می‌مانند. برنامه‌ریزان باید اطلاع‌رسانی را جزئی از اصل رویداد بدانند و برای آن برنامه مشخص داشته باشند.

طالبی تأکید کرد: برای ما مهم است که یک ماه، سه ماه و شش ماه پس از پایان جشنواره، بتوانیم درباره آثار، بازخوردها و دستاوردهای آن برای استان صحبت کنیم. پایان جشنواره باید آغاز پیگیری نتایج آن باشد و این نگاه باید در برنامه‌ریزی همه دست‌اندرکاران جریان داشته باشد.

وی در پایان با تأکید بر نهادینه‌شدن جشنواره موسیقی نواحی در استان گفت: شهرداری‌ها، مجموعه میراث فرهنگی و دیگر دستگاه‌ها باید مشارکت مؤثرتری در این رویداد داشته باشند. مشاهده رضایت مردم و دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی جشنواره، زمینه همراهی گسترده‌تر دستگاه‌ها و شکل‌گیری رویدادهای تازه در استان را فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6981447

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