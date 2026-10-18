محمد الفرح: آمریکا و اسرائیل عربستان را به خدمت گرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه المسیره، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، تأکید کرد که یمن هرگز تسلیم فشارهای عربستان سعودی نخواهد شد و از حاکمیت و سرزمین خود چشم‌پوشی نخواهد کرد. وی تصریح نمود که تلاش‌ها برای به زانو درآوردن ملت یمن و وادار ساختن آن به اتخاذ مواضعی در خدمت آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف خود نخواهد رسید.

الفرح در پست‌هایی در شبکه اجتماعی «ایکس» توضیح داد که عربستان سعودی می‌خواهد یمنی‌ها سرزمین خود را تسلیم کرده و تبعیت از ریاض را بپذیرند و سیاست‌ها و مواضع این کشور و حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه را تأیید کنند.

وی با اشاره به اتهام زنی های سعودی ها علیه یمن از جمله در سرکش خواندن و وابستگی آنها به ایران تاکید کرد که آنها می خواهند به این ترتیب افکار عمومی را از مسائل اساسی، در رأس آن‌ها حاکمیت ملی و مخالفت با مداخلات خارجی، منحرف سازند.

الفرح افزود که این هجمه‌ها، یمن را وادار به عقب‌نشینی از مواضع خود نخواهد کرد و یمنی‌ها هرگز اجازه اشغال هیچ بخشی از خاک خود را نخواهند داد و وابستگی کشورشان به آمریکا یا هر قدرت خارجی دیگری را نمی پذیرند.

عضو دفتر سیاسی انصارالله، رویکرد بحران‌آفرینی سعودی ها و کشاندن دیگران به درگیری‌های یمن را مورد انتقاد قرار داده و گفت که ریاض به جای پذیرش مسئولیت انتخاب‌ها و پیامدهای آن، تلاش می‌کند طرف‌های دیگر را وادار کند تا هزینه های سنگین درگیری‌هایش را به دوش بکشند.

وی همچنین به رابطه میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا، اشاره کرد و افزود که هر دوی آن‌ها تلاش می‌کنند با اعمال فشار بر عربستان، این کشور را در محاسبات سیاسی و انتخاباتی خود به خدمت گرفته و به سوی عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی سوق دهند.

این عضو ارشد انصارالله تصریح کرد که این فشارها با هدف کسب دستاوردهای سیاسی و انتخاباتی برای جنایتکارانی چون نتانیاهو و ترامپ و از طریق سرمایه‌گذاری بر روی مواضع عربستان در ترویج گزینه‌های آنان صورت می‌گیرد.

الفرح این امر را نشانه حجم بهره‌برداری از مناسبات منطقه‌ای در خدمت منافع انتخاباتی آمریکا و صهیونیست‌ها دانست و تصریح کرد که تلاش‌ها برای تحمیل وابستگی بر یمن یا استفاده از ابزارهای فشار سیاسی و رسانه‌ای جهت تغییر مواضع آن، هرگز در سلب تصمیم مستقل این کشور موفق نخواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد که صیانت از خاک و حاکمیت و امتناع از سرسپردگی به خارج، خط قرمزی ثابت در موضع یمن است و اتهامات و کمپین‌های تبلیغاتی این معادله را تغییر نخواهد داد.