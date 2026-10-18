به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر یک‌شنبه در جلسه مدیریت مصرف انرژی خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری با اشاره به وضعیت گلخانه‌های خراسان شمالی اظهار کرد: از مجموع ۱۱۷ گلخانه دارای پروانه که از امکانات و ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت برخوردارند، ۲۳۰ واحد گلخانه کوچک‌مقیاس فاقد ظرفیت ذخیره‌سازی هستند که لازم است برای تأمین سوخت موردنیاز خود اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت در گلخانه‌ها افزود: واحدهایی که توان مالی لازم برای اجرای این اقدامات را ندارند، می‌توانند از حمایت‌های تسهیلاتی برخوردار شوند؛ چراکه نباید تأمین انرژی موردنیاز، به مانعی برای تداوم تولید تبدیل شود.

استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان برای ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت باید به‌گونه‌ای باشد که محدودیت‌های انرژی به تولید خراسان شمالی آسیب نزند.

در ادامه این نشست، تبدیل نانوایی‌ها به سیستم استفاده از سوخت مایع، شناسایی و معرفی ظرفیت‌های جدید تأمین سوخت دوم از سوی فرمانداری‌ها و بررسی پراکنش نانوایی‌ها با هدف متعادل‌سازی توزیع و تأمین خدمات، به‌عنوان تصمیمات و مصوبات جلسه تعیین شد.

در این نشست وضعیت موجود و برآورد نیاز واحدهای گلخانه‌ای، بررسی شرایط واحدهای پرورش طیور و پایش وضعیت نانوایی‌ها از نظر برخورداری از تجهیزات دوگانه‌سوز مورد بررسی قرار گرفت.