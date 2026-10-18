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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

بازگشت هوبره محبوب کویر به سنگفرش پس از هفت ماه

بازگشت هوبره محبوب کویر به سنگفرش پس از هفت ماه

گرمسار- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان، از بازگشت هوبره‌ای به نام «هوپری» به محدوده پاسگاه محیط‌بانی سنگفرش پس از هفت ماه دوری خبر داد.

مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشت هوبره‌ای به نام «هوپری» به محدوده پاسگاه محیط‌بانی سنگفرش پس از هفت ماه دوری خبر داد.

وی اظهار کرد: این هوبره که سال گذشته به یکی از پرندگان آشنای محیط بان های منطقه تبدیل شده بود، ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ بار دیگر در اطراف پاسگاه محیط‌بانی سنگفرش مشاهده شد؛ جایی که این بار در حال آب خوردن بود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان افزود: هوپری سال گذشته توسط یکی از دوستداران طبیعت به اداره پارک ملی کویر تحویل داده شده بود و پس از آن مدتی در اطراف پاسگاه حضور داشت. این پرنده حتی شب‌ها در انبار پاسگاه محیط‌بانی استراحت می‌کرد و به‌تدریج به پرنده‌ای آشنا برای محیط‌بانان منطقه تبدیل شده بود.

لهردی ادامه داد: این هوبره حدود هفت ماه پیش از منطقه دور شده بود و مشاهده دوباره آن پس از این مدت، بازگشت این پرنده به زیستگاه آشنای خود را رقم زد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از زیستگاه های طبیعی، مشارکت دوستداران محیط زیست را در حمایت از حیات‌وحش ارزشمند دانست و تأکید کرد: حفاظت از زیستگاه‌ها نقش مهمی در تداوم حضور گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش در طبیعت دارد.

کد مطلب 6981456

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