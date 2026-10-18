به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد مقام‌های اسرائیلی باید هرچه سریع‌تر برای شناسایی و بازداشت عاملان حمله به برنار بودو، شهردار شهر اولنوی-ایمری در استان نور فرانسه اقدام کنند.

بارو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت این شهردار فرانسوی هدف حمله خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان افراطی در کرانه باختری قرار گرفته و مقام‌های فرانسوی با او در تماس هستند.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گو کردن عاملان این حمله، خواستار توقف خشونت‌ها و تضمین امنیت غیرنظامیان شد و یادآور شد که اسرائیل بر اساس حقوق بین‌الملل در این زمینه تعهداتی دارد.

بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، این حمله روز شنبه و در جریان بازدید هیئتی شامل دیپلمات‌های اروپایی از روستاهای کرانه باختری، هم‌زمان با فصل برداشت زیتون رخ داد. مهاجمان به اعضای این هیئت حمله کردند و شهردار فرانسوی را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند.