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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

اعتراض فرانسه در پی حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به شهردار فرانسوی

اعتراض فرانسه در پی حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به شهردار فرانسوی

وزیر امور خارجه فرانسه از رژیم صهیونیستی خواست عاملان حمله به برنار بودو، شهردار فرانسوی در کرانه باختری اشغالی را بازداشت و محاکمه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد مقام‌های اسرائیلی باید هرچه سریع‌تر برای شناسایی و بازداشت عاملان حمله به برنار بودو، شهردار شهر اولنوی-ایمری در استان نور فرانسه اقدام کنند.

بارو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت این شهردار فرانسوی هدف حمله خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان افراطی در کرانه باختری قرار گرفته و مقام‌های فرانسوی با او در تماس هستند.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گو کردن عاملان این حمله، خواستار توقف خشونت‌ها و تضمین امنیت غیرنظامیان شد و یادآور شد که اسرائیل بر اساس حقوق بین‌الملل در این زمینه تعهداتی دارد.

بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، این حمله روز شنبه و در جریان بازدید هیئتی شامل دیپلمات‌های اروپایی از روستاهای کرانه باختری، هم‌زمان با فصل برداشت زیتون رخ داد. مهاجمان به اعضای این هیئت حمله کردند و شهردار فرانسوی را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند.

کد مطلب 6981465

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