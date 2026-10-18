نشست فوق العاده پارلمان مصر برای بررسی اعزام نیرو به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، شورای دفاع ملی مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور با اعزام نیروی نظامی به عربستان و تعیین مأموریت آنها موافقت کرده است.

همچنین قرار است پارلمان این کشور ظهر امروز یکشنبه یک نشست فوق العاده در خصوص بررسی تصمیم السیسی برای اعزام نیروهای مصری به عربستان برگزار کند.

بر اساس ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر بعد از موافقت شورای دفاع ملی با مأموریت نظامی خارج از مرزهای این کشور، باید ۲ سوم نمایندگان پارلمان با این موضوع موافقت کنند.

این رأی ‌گیری باید در یک جلسه فوری و غیرعلنی انجام شود. کسب مصوبه مجلس به‌ طور خودکار به معنای اعزام نیروهای مصری نیست بلکه این امر صرفا یکی از الزامات قانونی لازم برای انجام چنین اقدامی محسوب می‌شود.

این اقدام مصر در چارچوب توافق دفاعی مکه که اخیرا میان ترکیه، عربستان و پاکستان امضا شده و برای مقابله با عملیات های نیروهای مسلح یمن صورت می گیرد. این در حالی است که پیشتر جریان های معارض ترکیه مخالفت خود را با چنین توافقی اعلام کرده بودند.

پیشتر نیز رئیس مجلس نمایندگان یمن در نامه ‌ای به همتای مصری خود نسبت به هرگونه مشارکت قاهره در تحرکات نظامی در راستای سیاست‌های عربستان هشدار داد و آن را تهدیدی برای امنیت ملی مصر دانست.