به گزارش خبرنگار مهر، صندوق بین‌المللی پول در جریان نشست‌های سالانه خود با بانک جهانی، نسبت به افزایش ریسک‌های پیش روی اقتصاد جهانی هشدار داده است. تداوم جنگ در خاورمیانه، اختلال در عرضه انرژی، افزایش بدهی دولت‌ها، رشد بازده اوراق قرضه و احتمال اصلاح بازار هوش مصنوعی از جمله عواملی هستند که می‌توانند چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را تحت تأثیر قرار دهند.

بر اساس گزارش‌هایی که رویترز تهیه کرده، صندوق بین‌المللی پول تداوم جنگ و اختلال در تولید انرژی، مسیرهای کشتیرانی و زیرساخت‌های حیاتی را از مهم‌ترین تهدیدها برای اقتصادهای جهانی می‌داند. افزایش قیمت انرژی و پیامدهای اقتصادی درگیری‌ها همچنین می‌تواند فشار بیشتری بر کشورهایی وارد کند که با محدودیت منابع مالی و نیازهای فوری تأمین مالی مواجه‌اند.

در همین حال، اعضای صندوق بر ضرورت افزایش حمایت مالی از کشورهایی تأکید کرده‌اند که در پی شوک‌های ناشی از جنگ و افزایش هزینه انرژی با مشکلات اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از دولت‌ها هم‌زمان با افزایش هزینه‌های عمومی و محدودیت منابع مالی، با فشار ناشی از بدهی‌های انباشته نیز مواجه هستند.

از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول درباره کندشدن رشد اقتصادی آسیا در سال آینده هشدار داده است. به گزارش رویترز، شوک‌های انرژی ناشی از جنگ ایران، افزایش بازده اوراق قرضه در بازارهای جهانی و احتمال اصلاح ارزش دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر رشد اقتصادی این منطقه و بازارهای مالی اثر بگذارند.

به این ترتیب، ارزیابی‌های مطرح‌شده در نشست‌های اخیر صندوق نشان می‌دهد که با وجود مقاومت نسبی اقتصاد جهانی، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، نااطمینانی در بازارهای مالی و مخاطرات فناوری می‌توانند مسیر رشد را با چالش مواجه کنند. صندوق و اعضای آن بر ضرورت هوشیاری سیاست‌گذاران و حمایت هدفمند از اقتصادهای آسیب‌پذیر در برابر شوک‌های خارجی تأکید دارند.