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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

روکش آسفالت ۱۰۶ کیلومتر از راه‌های فرعی و روستایی چهارمحال‌وبختیاری

روکش آسفالت ۱۰۶ کیلومتر از راه‌های فرعی و روستایی چهارمحال‌وبختیاری

شهرکرد- معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری از اجرای ۱۰۶ کیلومتر روکش آسفالت و انجام عملیات تقویتی  از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی مرتضوی‌زاده با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری و بهسازی راه‌های استان اظهار کرد: صیانت از سرمایه‌های زیرساختی، حفظ کیفیت راه‌های موجود و بهبود شرایط تردد کاربران جاده‌ای، مستلزم اجرای مستمر عملیات نگهداری و بهسازی متناسب با وضعیت محورهاست.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، عملیات روکش آسفالت در ۱۰۶ کیلومتر از راه‌های استان اجرا شده است؛ اقدامی که با هدف بهبود وضعیت روسازی و ارتقای کیفیت عبورومرور در محورهای مشمول پروژه انجام می‌شود.

معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: در بخش راه‌های فرعی، عملیات تقویتی در ۱۰.۵ کیلومتر و ریگلاژ در ۳۰.۵ کیلومتر انجام شده است. همچنین در شبکه راه‌های روستایی استان، ۲۶ کیلومتر عملیات تقویتی و ۳۹ کیلومتر عملیات ریگلاژ به اجرا درآمده است.

مرتضوی‌زاده با اشاره به اهمیت نگهداری مستمر راه‌های روستایی و فرعی تصریح کرد: عملیات تقویتی و ریگلاژ متناسب با شرایط فنی مسیرها، در بهبود وضعیت سطح راه و حفظ قابلیت عبورومرور نقش دارد و در کنار اجرای روکش آسفالت، بخشی از اقدامات مستمر برای ارتقای کیفیت شبکه راه‌های استان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6981472

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