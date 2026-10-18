قدردانی از پرستاران نمونه تامین اجتماعی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پیش از ظهر یکشنبه آئین گرامی داشت روز پرستار، سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب(س) و هفته کادر درمان در سالن جلسات بیمارستان شفای تامین اجتماعی مرکز استان سمنان برگزار شد.

در این مراسم پرستاران نمونه درمانگاه های تامین اجتماعی سراسر استان سمنان معرفی و از سوی مسئولان ارشد استانی و شهرستانی از آنها تقدیر به عمل آمد.

حسن پیوندی مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان در این مراسم ضمن گرامی داشت روز پرستار گفت: در این مراسم هشت پرستار نمونه استان سمنان مورد قدردانی قرار گرفتند.

پیوندی با بیان اینکه این هشت پرستار در واقع استان سمنان را در مراسم قدردانی از پرستاران نمونه کشوری، نمایندگی خواهند کرد، بیان داشت: تعداد 20 نفر نیز به عنوان پرستاران ساعی سال مورد قدردانی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه آئین تقدیر از پرستاران نمونه کشوری در تهران برگزار می شود، افزود: از مجموع 350 پرستار فعال در تامین اجتماعی استان سمنان شش نفر پرستاران بیمارستان شفای سمنان هستند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان همچنین از راه اندازی مجدد اداره پرستاری برای تسهیل در امور در مجموعه این اداره کل در سراسر استان خبر داد و گفت: مطالبات پرستاران از این پس جدی تر دنبال می شود.

در این مراسم فرمانده سپاه استان سمنان نیز حضور داشت و از پرستاران سمنانی قدردانی کرد.