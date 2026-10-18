به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) مجلس، با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز نماد اقتدار ملت ایران است و مردم کشورمان اکنون با انگیزه‌ای بی‌سابقه در برابر آمریکا ایستادگی می‌کنند. هر اندازه دشمنی و کینه‌توزی آمریکا افزایش می‌یابد، ملت ایران نیز آماده‌تر و استوارتر می‌شود و فشارهای اقتصادی و اقدامات ناجوانمردانه این کشور، اراده ایرانیان را برای مقاومت تقویت می‌کند.



وی با بیان اینکه آمریکا هر روز بیشتر در باتلاق خلیج فارس گرفتار می‌شود، افزود: مردم ایران در انتظار غرق شدن آل ترامپ در دریای خروشان تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان هستند.



وی تاکید کرد: وعده الهی قطعی است و شکست ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، پایان دوران سیاه استکبار جهانی و لمپنیسم سیاسی خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند نشانه بلوغ و نگاه عاقلانه مردم آمریکا به تحقیر خود در دوره سیاه ترامپ باشد.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نشانه‌های ظهور تصریح کرد: قیام یمانی از نشانه‌های ظهور و قیام مردی از نسل امام حسین (ع) است.



حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از همکاری برخی کشورهای منطقه با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به بحرین و امارات هشدار داد و گفت: کشورهایی مانند بحرین و امارات که در جایگاه پیمانکاران منطقه‌ای صهیونیست‌ها عمل می‌کنند، باید بدانند که طوفان خشم مردم منطقه به‌زودی بساط حکومت آن‌ها را در هم خواهد پیچید.



وی ادامه داد: کوچک‌ترین اشتباه کشورهای منطقه در همکاری و مساعدت با آمریکا و رژیم صهیونیستی، می‌تواند سرنوشت تلخ مرگ و زندگی را برای حاکمان بی‌کفایت آن‌ها رقم بزند. محاصره اقتصادی آمریکا با شدت ادامه خواهد یافت و جریان مقاومت با قطع شریان‌های حیاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان آن‌ها، مقابله با این جبهه را دنبال خواهد کرد.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی بیان کرد: عهد ما این است که «هر ایرانی، یک بسیجی» باشد و این پیمان، ناگسستنی است. اتحاد مقدس ۹۰ میلیون ایرانی، با هر شکل، ظاهر و دیدگاهی، پیام امام شهید است؛ رهبری که با سخنان پیامبرگونه خود، کمر آمریکا را در منطقه شکست.



وی با اشاره به محور اصلی مواضع ملت ایران افزود: شعار اساسی ما، تقابل ایران با آمریکای جنایتکار است. شعار ما، ۹۰ میلیون جان‌فدای ایران اسلامی، وحدت ایران، وحدت جبهه مقاومت و عزتمندی مقاومت است.



حاجی‌بابایی در پایان با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی به مردم و ایستادگی در برابر تهدیدها خاطرنشان کرد: خواست ملت ایران و مسئولان، خدمت به مردم و ایستادگی در برابر این مسئله مهم است. مبارزه بی‌امان با گرانی‌ها و تلاش برای افزایش آرامش معیشتی مردم، از مطالبات اصلی ماست و رمز پیروزی کشور، «اتحاد» است.