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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

مهار آتش‌ سوزی در پارک ملی خجیر با تلاش محیط بانان

مهار آتش‌ سوزی در پارک ملی خجیر با تلاش محیط بانان

رئیس پارک‌ های ملی خجیر و سرخه حصار از مهار آتش سوزی در محدوده نزدیک به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی در پارک ملی خجیر با تلاش مأموران محیط‌ زیست و مشارکت اهالی منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان تهران، امامعلی یگان‌ زاده با اشاره به وقوع آتش سوزی در پارک ملی خجیر اظهار کرد: این آتش سوزی در محدوده نزدیک به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، با حضور به‌ موقع و تلاش مأموران اجرایی محیط زیست و همکاری اهالی منطقه خجیر مهار شد.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای محیط زیست و مشارکت مردم محلی افزود: حفاظت از عرصه‌ های طبیعی، پوشش گیاهی و زیستگاه های حیات‌ وحش، نیازمند همکاری مستمر جوامع محلی و مشارکت مسئولانه شهروندان است و همراهی مردم با نیروهای حفاظتی می تواند نقش مؤثری در مهار حوادث و کاهش خسارات زیست‌ محیطی داشته باشد.

رئیس پارک های ملی خجیر و سرخه‌ حصار در پایان از شهروندان و اهالی منطقه خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش‌ سوزی در عرصه های طبیعی، موضوع را در اسرع وقت به مأموران محیط‌ زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش آتش و آسیب به منابع طبیعی و زیستگاه های حیات وحش انجام شود.

کد مطلب 6981481
محدثه رمضانعلی

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