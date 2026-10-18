دو مدال برنز حاصل تلاش دختران کاراته ایران در قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از چهاردهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان رده‌های سنی پایه در لهستان غزل فتحی و فاطمه جعفرنژاد با پیروزی در دیدارهای رده‌بندی دو مدال برنز برای کاراته ایران کسب کردند.

غزل فتحی نماینده وزن ۵۰- کیلوگرم امید دختران در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۹ بر صفر مقابل آدلا سالیکا از کشور میزبان به برتری رسید و در فاصله ۵۴ ثانیه تا پایان مبارزه، مدال برنز جهان را از آن خود کرد.

فتحی پیش از این حریفانی از انگلیس، اسپانیا و آلمان را از پیش رو برداشته بود اما در مرحله نیمه‌نهایی برابر نماینده سوئد به تساوی یک بر یک رسید و با شکست در هانتی، از صعود به فینال بازماند و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

همچنین فاطمه جعفرنژاد نماینده وزن ۵۵- کیلوگرم امید دختران به‌عنوان آخرین نماینده کشورمان در این رقابت‌ها روی تاتامی رفت و با پیروزی ۲ بر صفر مقابل ورونیکا هودام از اوکراین سومین مدال برنز ایران را در این دوره از مسابقات به دست آورد.

جعفرنژاد نیز پیش از رسیدن به دیدار رده‌بندی حریفانی از مکزیک، ترکیه و قزاقستان را شکست داده بود. او در مرحله نیمه‌نهایی برابر نماینده مصر به تساوی صفر بر صفر رسید اما با شکست در هانتی از رسیدن به فینال بازماند و برای کسب مدال برنز به مصاف حریف اوکراینی رفت.

پیش از این حمیدرضا رضایتی دیگر نمایندگان ایران هم در این رقابت‌ها مدال برنز کسب کرده بود. با این نتایج شمار مدال‌های برنز کاراته ایران در مسابقات قهرمانی جهان لهستان به سه مدال رسید.