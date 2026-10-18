به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارصد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گزارش حسابرسی سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت اما در نهایت تعدادی از اعضای شورا به تکالیف این گزارش رأی ندادند و از دستور جلسه خارج شد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان با بیان اینکه موضوع انحراف بودجه در گذشته هم وجود داشته است، اظهار کرد: اگر سازمان رقمی دریافت نکرده باشد، انحرافی وجود نخواهد داشت. انحراف به شکلی است که بودجه در بخشی دیگر هزینه شود. باید کلمه انحراف اصلاح شود.

وی در واکنش به عدم رأی برخی اعضای شورا به تکالیف گفت: این موضوع یعنی سازمان در واقع تکلیفی ندارد.

گفتنی است از ۱۹ عضو حاضر در شورا، مهدی اقراریان، ناصر امانی، جعفر بندی شربیانی، سید جعفر تشکری هاشمی، نرجس سلیمانی، زهرا شمس احسان، مهدی عباسی، حبیب کاشانی و سوده نجفی به تکالیف رأی ندادند. میثم مظفر و علی اصغر قائمی در این جلسه حضور نداشتند و مهدی چمران، سید محمد آقامیری، مهدی بابایی، مهدی پیرهادی، پرویز سروری، احمد صادقی، سید احمد علوی و علیرضا نادعلی به انجام تکالیف گزارش حسابرسی این سازمان رأی دادند.

پیش از این نیز در صحن شورا برخی اعضا به گزارش حسابرسی شرکت پیام رسا رأی نداده بودند.