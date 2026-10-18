به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان، رؤسا و کارکنان عقیدتی سیاسی یگان‌های ارتش مستقر در آذربایجان‌شرقی، با اشاره به سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نقش این مجموعه را در تقویت باورهای دینی، ارتقای روحیه انقلابی و انسجام نیروهای ارتش مهم ارزیابی کرد.

وی با اشاره به شرایط ارتش در ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در آن مقطع، ارتش با توطئه‌های ضدانقلاب برای انحلال و مشکلات ناشی از گسست ساختار فرماندهی رژیم سابق مواجه بود. در چنین شرایطی، فرمان امام خمینی (ره) برای تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی و فعالیت نیروهای متعهد، زمینه‌ساز تحولی در ابعاد معنوی، عبادی و معرفتی ارتش شد.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه تقویت باورهای دینی در رده‌های مختلف ارتش، از سربازان وظیفه تا فرماندهان ارشد، به احیای روحیه انقلابی نیروها کمک کرد، به نقش این مجموعه در دوران دفاع مقدس نیز اشاره کرد.

نقش عقیدتی سیاسی در پیروزی‌های دفاع مقدس

مطهری‌اصل با یادآوری خاطرات و مشاهدات خود از دوران دفاع مقدس گفت: شهید سپهبد علی صیاد شیرازی که به انضباط نظامی و پایبندی به اصل وحدت فرماندهی شناخته می‌شد، بر نقش هدایت‌های عقیدتی سیاسی در پیروزی‌های ارتش تأکید داشت.

وی با اشاره به فداکاری‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: ابعاد رشادت‌ها و خدمات نیروهای ارتش در آن دوران هنوز آن‌گونه که شایسته است، تبیین نشده و لازم است این فداکاری‌ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

اخلاص و تقوا، معیار اعتبار عقیدتی سیاسی

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با استناد به آیه شریفه «قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ» بر ارتباط میان شخصیت درونی انسان و رفتار بیرونی او تأکید کرد و گفت: سخن و رفتار افراد زمانی اثرگذار است که از پشتوانه معنوی برخوردار باشد.

به گفته وی، تقوا، تواضع، مناعت طبع و اخلاق نیکو از ویژگی‌هایی است که موجب اعتماد کارکنان و فرماندهان به مجموعه عقیدتی سیاسی می‌شود؛ در مقابل، طمع، دنیاطلبی و رفتارهای مبتنی بر امتیازخواهی با جایگاه معنوی این مجموعه سازگار نیست.

مطهری‌اصل با تأکید بر اینکه در آموزه‌های اسلامی، تقوا معیار برتری انسان‌هاست، خاطرنشان کرد: کارکنان و روحانیون عقیدتی سیاسی باید از هرگونه تمایزطلبی، سهم‌خواهی و مطالبه امتیازات مادی خارج از ضوابط پرهیز کنند.

وی اخلاص، ساده‌زیستی و همراهی صمیمانه با کارکنان را از عوامل اعتماد بدنه ارتش به مجموعه عقیدتی سیاسی دانست و یادآور شد که پایبندی به این ویژگی‌ها، زمینه احترام متقابل و ارتباط مؤثرتر با نیروهای ارتش را فراهم می‌کند.

تأکید بر دفاع از حقوق کارکنان ارتش

امام جمعه تبریز با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله آل‌هاشم، به خدمات وی در دوران فعالیت در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اشاره کرد و گفت: دوری از امتیازخواهی مادی، تواضع و ارتباط نزدیک با مردم از ویژگی‌های رفتاری آن شهید بود که در افزایش اعتماد و محبوبیت این مجموعه نقش داشت.

مطهری‌اصل با اشاره به نظم، حجب و حیا و نجابت کارکنان ارتش اظهار کرد: نیروهای ارتش در مناطق مختلف مرزی کشور دشواری‌های بسیاری را تحمل می‌کنند و مجموعه روحانیت و عقیدتی سیاسی باید برای دفاع از شأن و آبروی آنان و پیگیری حقوق قانونی و معیشتی‌شان در مراجع مربوطه تلاش کند.

وی همچنین با یادآوری نام و خدمات شهدای ارتش، از جمله امیر شهید موسوی و سپهبد شهید صیاد شیرازی، بر ضرورت ارتقای مستمر دانش علمی و معرفتی و تقویت مهارت‌های ارتباطی مربیان عقیدتی سیاسی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی توجه به نیازها و ویژگی‌های مخاطبان امروز، به‌ویژه سربازان وظیفه و نسل جوان، را ضروری دانست.