یک کشته و دو مصدوم در سانحه رانندگی در محور سبزوار-شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم فائق نیا اظهار کرد: حادثه واژگونی خودرو سواری در کیلومتر ۷۵ محور سبزوار–شاهرود و در محدوده نرسیده به روستای کاهک داورزن رخ داد.

معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار افزود: پس از اعلام گزارش حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های تحت پوشش به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: متأسفانه یکی از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان باخت و دو مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات اولیه درمانی از سوی کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.