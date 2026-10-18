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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

یک کشته و دو مصدوم در سانحه رانندگی در محور سبزوار-شاهرود

یک کشته و دو مصدوم در سانحه رانندگی در محور سبزوار-شاهرود

مشهد- معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: واژگونی خودرو سواری پژو در محور سبزوار–شاهرود یک کشته و دو مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم فائق نیا اظهار کرد: حادثه واژگونی خودرو سواری در کیلومتر ۷۵ محور سبزوار–شاهرود و در محدوده نرسیده به روستای کاهک داورزن رخ داد.

معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار افزود: پس از اعلام گزارش حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های تحت پوشش به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: متأسفانه یکی از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان باخت و دو مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات اولیه درمانی از سوی کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6981488

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