به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت ظهر یکشنبه در نشست بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان که با حضور میثم وره‌چهر، مدیرکل نظارت بر امور استان‌های نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: مصوبات سفر در بخش عمرانی شامل ۳۷ مصوبه در ۱۱ وزارتخانه است که اجرای آن‌ها نیازمند پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به حجم اعتبارات مصوب این سفر افزود: مجموع اعتبار در نظر گرفته‌شده برای پروژه‌های عمرانی ۲۳ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان است که تاکنون ۳۳ درصد آن محقق شده و لازم است دستگاه‌های مسئول برای جذب و تخصیص باقی‌مانده اعتبارات، اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

آبرسانی و طرح‌های روستایی در اولویت اجرا

شهامت با اشاره به بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی در نشست کارشناسی، گفت: طرح آبرسانی به لیکک، آبرسانی به دشت امامزاده و تعدادی دیگر از پروژه‌های حوزه آب منطقه‌ای که از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور تأمین اعتبار شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفتند و بر ضرورت تکمیل آن‌ها تأکید شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از پیشرفت مطلوب خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه یاسوج خبر داد و بیان کرد: اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح‌های هادی روستایی از محل مصوبات سفر اختصاص یافته و این طرح‌ها در ۳۲ روستا با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در حال اجرا هستند.

تالار مرکزی یاسوج پس از سال‌ها توقف وارد مرحله اجرا شد

وی با اشاره به آغاز مجدد پروژه تالار مرکزی شهر یاسوج پس از سال‌ها توقف، عنوان کرد: در ماه‌های آینده اخبار امیدوارکننده‌ای از روند پیشرفت فیزیکی این پروژه به اطلاع مردم خواهد رسید.

شهامت درباره طرح‌های ورزشی نیمه‌تمام استان نیز گفت: برای تعدادی از این پروژه‌ها اعتبار اختصاص یافته و قرار است برخی از آن‌ها در سفر آینده معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان افتتاح و به بهره‌برداری برسند.

تکمیل بیمارستان‌های چرام، سی‌سخت و لنده در دستور کار

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، دانشکده پرستاری و مامایی را از دیگر پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای افتتاح در سفر دکتر قائم‌پناه به استان برشمرد و افزود: تکمیل بیمارستان ۳۲ تختخوابی چرام، بیمارستان ۳۲ تختخوابی سی‌سخت و بیمارستان ۴۱ تختخوابی لنده نیز از طرح‌هایی است که پیگیری و تکمیل آن‌ها در اولویت قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به بررسی پروژه‌های راهداری و طرح‌های حوزه راه و شهرسازی، بر ضرورت پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور و تسریع در روند اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

بررسی مصوبات سفر با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور

در ادامه این نشست، مدیرکل نظارت بر امور استان‌های نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از استان‌های کمترتوسعه‌یافته، گفت: مصوبات سفر رئیس‌جمهور به کهگیلویه و بویراحمد در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

میثم وره‌چهر افزود: در هفته‌های آینده نشست دیگری برای بررسی روند اجرای مصوبات سفر با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد و در جریان این سفر، تعدادی از پروژه‌های مهم استان نیز افتتاح می‌شوند.