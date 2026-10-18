تعمیرات اساسی پالایشگاه پارسیان برای تأمین پایدار گاز در زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علمدار بابایی در گفتگویی با اشاره به برنامه‌های آماده‌سازی پالایشگاه برای ماه‌های سرد سال اظهار کرد: زمان‌بندی تعمیرات اساسی بر اساس اهمیت تجهیزات، سوابق خرابی، نتایج پایش‌های فنی و برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه تعیین می‌شود تا احتمال بروز اختلال در تولید به حداقل برسد.

وی افزود: امسال تعمیرات اساسی و بازرسی‌های فنی ردیف‌های سه و چهار نم‌زدایی در سایت پارسیان ۲ و واحدهای ۴۰۰، ۵۰۰ و ۸۰۰ سایت پارسیان یک برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان ادامه داد: ارزیابی وضعیت فنی تجهیزات بر مبنای بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) و ارزیابی صلاحیت ادامه سرویس تجهیزات (FFS) انجام شده است. همچنین تعمیرات اساسی توربین‌ها و کمپرسورهای فرآیندی و برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه تجهیزات ثابت، دوار، برق و ابزار دقیق در دستور کار قرار داشته است.

اقدامات پیشگیرانه برای کاهش توقف تولید

بابایی با تأکید بر ضرورت حفظ تولید حداکثری در روزهای اوج مصرف گاز گفت: راهبرد پالایشگاه برای جلوگیری از توقف‌های ناگهانی، بر نگهداری پیشگیرانه، بررسی سوابق خرابی، شناسایی تجهیزات حساس و اطمینان از آماده‌به‌کاری تجهیزات پشتیبان متمرکز است.

به گفته وی، آزمون عملکردی کمپرسورهای هوای ابزار دقیق، پمپ‌های آتش‌نشانی و پمپ‌های انتقال آب از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است. همچنین برای پایش مستمر وضعیت عملیاتی، داشبوردهای مدیریتی ایجاد شده و با اتصال شبکه هوای ابزار دقیق به خط مربوط در ایستگاه تقویت فشار، اطمینان از تأمین هوا افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان افزود: استفاده بهینه از خط ۳۶ اینچ موجود به‌عنوان ذخیره نیتروژن نیز از دیگر اقدام‌های این مجموعه به شمار می‌رود. هماهنگی مستمر میان گروه‌های بهره‌برداری، تعمیرات، ایمنی و آتش‌نشانی نیز با هدف واکنش سریع به شرایط غیرمترقبه دنبال می‌شود.

پایش تجهیزات برای شناسایی زودهنگام خرابی‌ها

وی مدیریت ریسک و پایش مستمر تجهیزات را از عوامل مؤثر در کاهش توقف‌های ناخواسته و افزایش دسترس‌پذیری واحدهای عملیاتی دانست و اظهار کرد: بررسی مداوم شرایط بهره‌برداری، امکان شناسایی نشانه‌های اولیه خرابی و اقدام پیش از بروز اختلال در خطوط تولید را فراهم می‌کند.

بابایی با اشاره به استفاده از روش‌های پیشرفته بازرسی فنی توضیح داد: در بخش تجهیزات ثابت، ضخامت‌سنجی و عیب‌یابی خطوط با روش آرایه فازی فراصوتی (PAUT) در کنار تحلیل ریسک تجهیزات انجام می‌شود تا تصمیم‌گیری درباره تعمیر یا ادامه بهره‌برداری بر پایه ارزیابی‌های فنی صورت گیرد.

وی افزود: اطلاعات حاصل از بازرسی‌ها و پایش وضعیت تجهیزات دوار نیز در برنامه‌ریزی تعمیرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رویکرد به تخصیص هدفمند منابع و قطعات یدکی به تجهیزات حساس کمک می‌کند و احتمال توقف‌های طولانی‌مدت و خروج ناخواسته واحدها از مدار تولید را کاهش می‌دهد.

الزامات ایمنی در تعمیرات اساسی

مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان با اشاره به ضرورت رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در عملیات تعمیراتی گفت: اجرای تعمیرات اساسی بر مبنای ضوابط سخت‌گیرانه ایمنی انجام می‌شود و صدور مجوز کار، ارزیابی ریسک فعالیت‌ها، ایزولاسیون تجهیزات و خطوط و مدیریت فعالیت‌های هم‌زمان از الزامات این فرآیند است.

بابایی ادامه داد: کارشناسان ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست با حضور مستمر در محل، فعالیت‌هایی مانند کار در فضاهای بسته و کار در ارتفاع را بررسی می‌کنند. همچنین بر اساس چارچوب‌های آمادگی پیش از حادثه (PIP) و پاسخ اضطراری (EAP)، در صورت مشاهده شرایط ناایمن، اقدامات لازم برای توقف یا اصلاح فعالیت انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: پیش از راه‌اندازی مجدد واحدها نیز بازبینی ایمنی پیش از راه‌اندازی (PSSR) به‌طور کامل اجرا می‌شود تا آمادگی تجهیزات و رعایت الزامات ایمنی مورد بررسی قرار گیرد.

مهندسی معکوس؛ راهکار کاهش زمان تأمین قطعات

بابایی با اشاره به نقش متخصصان داخلی در تعمیر تجهیزات و تأمین قطعات مورد نیاز پالایشگاه اظهار کرد: استفاده از دانش کارشناسان مجموعه و توان سازندگان داخلی، در کاهش زمان توقف تجهیزات و مدیریت هزینه‌های تعمیراتی مؤثر بوده است.

وی افزود: ساخت، بازطراحی و مهندسی معکوس قطعات حساس، از جمله اجزای کمپرسورها، فیلترهای ورودی هوای توربین، کارت‌های الکترونیکی و ابزار دقیق و حسگرهای دمایی، زمان انتظار برای تأمین تجهیزات را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان با بیان اینکه دانش فنی تعمیرات اساسی توربوکمپرسورها نیز به دست متخصصان داخلی توسعه یافته است، گفت: این توانمندی وابستگی به منابع خارجی را به حداقل رسانده و روند بازگرداندن تجهیزات به چرخه فرآیند را سرعت بخشیده است.

به گفته بابایی، همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان نیز بخشی از برنامه پالایشگاه پارسیان برای بومی‌سازی تجهیزات و تقویت توان فنی داخلی است؛ اقداماتی که در کنار تعمیرات اساسی و برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه، با هدف افزایش آمادگی این مجموعه برای تأمین پایدار گاز کشور در روزهای اوج مصرف دنبال می‌شود.