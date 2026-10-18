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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

هفته نهم لیگ بیست و ششم؛

رحمتی: به دنبال سه امتیاز بازی هستیم؛ بختیاری‌زاده شرایط ما را درک کرد

رحمتی: به دنبال سه امتیاز بازی هستیم؛ بختیاری‌زاده شرایط ما را درک کرد

سرمربی تیم فوتبال گل گهر گفت: بازی با استقلال همیشه سخت بوده اما تلاش می کنیم که دست پُر از زمین بازی خارج شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان مقابل استقلال در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: از سهراب بختیاری‌زاده تشکر می‌کنم که شرایط سخت سفر ما را درک کرد و با تعویق یک‌روزه بازی موافقت کرد. اگر مسابقه امروز برگزار می‌شد، شرایط دشوارتری داشتیم. فردا مقابل یکی از بهترین تیم‌های ایران و آسیا قرار می‌گیریم. ما نیز کادر فنی بسیار خوبی داریم و گل‌گهر نشان داده است که از کیفیت بالایی برخوردار است. عملاً برای بازی فردا آماده هستیم و امیدواریم با کسب سه امتیاز، جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشیم و کیفیت فوتبال‌مان را به نمایش بگذاریم.

وی ادامه داد: نزدیک به ۱۰ سال در استقلال بازی کردم و خاطرات تلخ و شیرین زیادی از آن دوران دارم، اما نمی‌خواهم درباره گذشته صحبت کنم. در فوتبال، دوستی و احترام است که باقی می‌ماند.

سرمربی گل‌گهر با اشاره به شرایط تیمش افزود: هر تیمی شرایط خاص خود را دارد. ما نیز سفر بسیار سختی به عمان داشتیم. باشگاه برای سفر به عمان و حضور در دیدار مقابل المحرق بحرین در لیگ نخبگان آسیا تلاش کرد بهترین شرایط را فراهم کند، اما در آن مسابقه به دلیل اشتباهات داوری شکست خوردیم. امیدوارم هرچه زودتر مشکلات موجود برطرف شود و همه‌چیز به خیر و خوبی پیش برود.

رحمتی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان باشگاه بهترین حمایت را از ما داشته‌اند و تلاش کرده‌اند شرایط مناسبی برای تیم فراهم کنند. فشردگی مسابقات ما زیاد است و سعی می‌کنیم با وجود این شرایط، به بهترین شکل برای بازی‌ها آماده شویم.

کد مطلب 6981497

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