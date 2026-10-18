جایگاه متعالی پرستاران نزد خدا؛ همسران جانبازان فداکارترین مومنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم روز پرستار در گرمسار یا و خاطر همه پرستاران شهید انقلاب اسلامی تا به امروز را گرامی داشت.

وی افزود: پرستار به یک معنی به ذهن ما، برادران و خواهرانی هستند که در بیمارستان ها خدمت می کنند و به کمک بیماران می‌شتابند اما پرستارانی هم هستند که بدون نام و نشان در خانه‌هایشان از جانبازان به خصوص جانبازانی که سختی‌های جسمی و روانی بسیاری دارند.

امام جمعه گرمسار همچنین ادامه داد: اگر همسر و یارشان وفادار نباشد این رزمندگان ما دچار مشکل می شوند و این رزمندگان خودشان اذعان دارند که شرمنده همسران شان هستند که بسیار در این مسیر اذیت می شوند.

اسماعیلی درباره اهمیت کار پرستاران در نزد خدا توضیح داد: امروز باید درود بفرستیم به آن خواهرانی که با نیت الهی و بندگی شریک و سهیم مجاهدت‌های آقایانشان هستند و با همه وجود با جان و دل پرستاری از جانبازان ما می‌کنند.

وی در خاتمه صحبت‌های خود گفت: خداوند به همه کسانی که به نیت خیر به دیگران خدمت می‌کنند و آرام بخش روح و روان و آرامش جان و جسم خسته هستند پاداش فراوان می‌دهد چرا که این‌ها مجاهدت‌ها در راه خداوند است.