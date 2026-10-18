به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در نخستین یادواره سرلشکر پاسدار شهید سید محمدعلی جهان‌آرا گفت: نام جهان‌آرا واقعاً نامی است که هیچ‌گاه خاموش نخواهد شد و این شهید والامقام پس از گذشت سال‌ها همچنان درخشش خاصی دارد.

وی با اشاره به سابقه مبارزاتی این شهید افزود: جهان‌آرا چهره‌ای بود که از سنین نوجوانی وارد مبارزات شد و این مسیر را با همه وجود ادامه داد؛ او شیفته امام راحل بود و مبارزاتش پیش از انقلاب در گروه منصورون کاملاً روشن است.

استاندار خوزستان با اشاره به تلاش‌های شهید جهان‌آرا پس از پیروزی انقلاب تصریح کرد: او پس از پیروزی انقلاب نیز لحظه‌ای آرام نگرفت و در جهت حفظ آرامش در خرمشهر و خوزستان بسیار تلاش کرد و در دوران جنگ نیز همین مسیر را ادامه داد.

موالی‌زاده با اشاره به حادثه شهادت این فرمانده خاطرنشان کرد: پس از شکست حصر آبادان که در پنج مهر ۱۳۶۰ به وقوع پیوست، جهان‌آرا همراه با جمعی از فرماندهان به سمت تهران حرکت کرد؛ ابتدا قرار بود با خودرو عزیمت کند اما تصمیم گرفته شد با هواپیما برود و در نهایت به شهادت رسید.

وی با توصیف ویژگی‌های ممتاز این شهید اظهار کرد: واقعاً جهان‌آرا یک الگوی تمام‌عیار برای نسل امروز ماست؛ سرزندگی، نشاط، تفکر و تعقل، تعبد و دیانت، شجاعت و رشادت، ولایت‌پذیری و ولایت‌مداری او و دید عمیق و وسیعی که نسبت به شرایط داشت، همه این‌ها منظومه‌ای از مختصات فکری و رفتاری ایجاد کرده بود که باعث شد نام جهان‌آرا این‌گونه بدرخشد.

استاندار خوزستان در پایان با تأکید بر انتقال ارزش‌های این شهید به نسل جوان گفت: نسل جوان ما باید با سیره و منش شهید جهان‌آرا آشنا شوند و این ویژگی‌های ممتاز را سرلوحه زندگی خود قرار دهند تا راه شهیدان ادامه یابد.