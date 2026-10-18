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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای زمینه‌سازکشف استعدادهای دانش‌آموزان است

المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای زمینه‌سازکشف استعدادهای دانش‌آموزان است

اردبیل- مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل گفت: المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای با ارتقای سلامت دانش‌آموزان، شناسایی استعدادهای ورزشی نسل آینده را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اردشیر رشیدی آل‌هاشم، در مراسم افتتاحیه المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای در اردبیل، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب اظهار داشت: همراهی خانواده‌ها با مدارس و معلمان، از مهم‌ترین عوامل موفقیت دانش‌آموزان در حوزه‌های آموزشی و تربیتی است.

وی با قدردانی از حضور اولیای دانش‌آموزان، معلمان، دبیران و عوامل اجرایی مدرسه افزود: ارتباط مستمر خانواده‌ها با مدرسه و معلمان، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌های تربیتی داشته باشد و زمینه رشد علمی، آموزشی و تربیتی فرزندان را فراهم کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت و نشاط دانش‌آموزان تصریح کرد: مدارس باید در کنار آموزش و تربیت، موضوع سلامت جسمانی، تحرک، پویایی و نشاط دانش‌آموزان را به‌صورت جدی دنبال کنند؛ چراکه تربیت نسلی سالم، شاداب و با نشاط، از اهداف اساسی نظام تعلیم و تربیت است.

رشیدی آل‌هاشم با بیان اینکه مدرسه، اصلی‌ترین پایگاه تعلیم و تربیت به شمار می‌رود خاطرنشان کرد: هیچ نهادی نمی‌تواند جایگاه مدرسه را در تربیت نسل آینده بگیرد؛ بنابراین، باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان در ابعاد علمی، تربیتی، اجتماعی و جسمانی فراهم شود.

وی برگزاری المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای را یکی از ابزارهای مؤثر برای تحقق این هدف دانست و گفت: رقابت‌های ورزشی در رشته‌هایی همچون فوتسال، والیبال، بسکتبال، شطرنج و سایر رشته‌های انفرادی و گروهی، محیط مدرسه را جذاب‌تر می‌کند و انگیزه دانش‌آموزان را برای مشارکت در فعالیت‌های آموزشی و پرورشی افزایش می‌دهد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل، با اشاره به نقش این مسابقات در شناسایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان بیان کرد: در جریان رقابت‌های ورزشی مدارس، می‌توان دانش‌آموزان مستعد را شناسایی کرد و با هدایت و حمایت مربیان، زمینه حضور آنان را در رقابت‌های استانی، کشوری و بین‌المللی فراهم آورد.

رشیدی آل‌هاشم با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان در عرصه ورزش اظهار داشت: کسب مدال‌های طلا در رقابت‌های آسیایی و دستیابی به بیش از 15 عنوان کشوری در رشته‌های مختلف، بیانگر ظرفیت بالای استعدادهای ورزشی است که با برنامه‌ریزی اصولی و حمایت مستمر، می‌توان زمینه شکوفایی آنها را فراهم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های ورزشی در مدارس افزود: المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای نباید به 1 هفته یا چند روز محدود شود، بلکه این رقابت‌ها باید در طول سال تحصیلی و در رشته‌ها و مراحل مختلف ادامه یابد تا دانش‌آموزان بیشتری فرصت حضور در فعالیت‌های ورزشی و بهره‌مندی از آثار مثبت آن را داشته باشند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل در پایان، با قدردانی از مدیران مدارس، عوامل اجرایی، معلمان و دبیران تربیت‌بدنی، خواستار همکاری و برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری مطلوب مسابقات ورزشی دانش‌آموزی شد و بر ضرورت توجه هم‌زمان به آموزش، تربیت، سلامت و شناسایی استعدادهای ورزشی تأکید کرد.

کد مطلب 6981506

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