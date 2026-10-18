به گزارش خبرگزاری مهر، سید اردشیر رشیدی آل‌هاشم، در مراسم افتتاحیه المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای در اردبیل، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب اظهار داشت: همراهی خانواده‌ها با مدارس و معلمان، از مهم‌ترین عوامل موفقیت دانش‌آموزان در حوزه‌های آموزشی و تربیتی است.

وی با قدردانی از حضور اولیای دانش‌آموزان، معلمان، دبیران و عوامل اجرایی مدرسه افزود: ارتباط مستمر خانواده‌ها با مدرسه و معلمان، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌های تربیتی داشته باشد و زمینه رشد علمی، آموزشی و تربیتی فرزندان را فراهم کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت و نشاط دانش‌آموزان تصریح کرد: مدارس باید در کنار آموزش و تربیت، موضوع سلامت جسمانی، تحرک، پویایی و نشاط دانش‌آموزان را به‌صورت جدی دنبال کنند؛ چراکه تربیت نسلی سالم، شاداب و با نشاط، از اهداف اساسی نظام تعلیم و تربیت است.

رشیدی آل‌هاشم با بیان اینکه مدرسه، اصلی‌ترین پایگاه تعلیم و تربیت به شمار می‌رود خاطرنشان کرد: هیچ نهادی نمی‌تواند جایگاه مدرسه را در تربیت نسل آینده بگیرد؛ بنابراین، باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان در ابعاد علمی، تربیتی، اجتماعی و جسمانی فراهم شود.

وی برگزاری المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای را یکی از ابزارهای مؤثر برای تحقق این هدف دانست و گفت: رقابت‌های ورزشی در رشته‌هایی همچون فوتسال، والیبال، بسکتبال، شطرنج و سایر رشته‌های انفرادی و گروهی، محیط مدرسه را جذاب‌تر می‌کند و انگیزه دانش‌آموزان را برای مشارکت در فعالیت‌های آموزشی و پرورشی افزایش می‌دهد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل، با اشاره به نقش این مسابقات در شناسایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان بیان کرد: در جریان رقابت‌های ورزشی مدارس، می‌توان دانش‌آموزان مستعد را شناسایی کرد و با هدایت و حمایت مربیان، زمینه حضور آنان را در رقابت‌های استانی، کشوری و بین‌المللی فراهم آورد.

رشیدی آل‌هاشم با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان در عرصه ورزش اظهار داشت: کسب مدال‌های طلا در رقابت‌های آسیایی و دستیابی به بیش از 15 عنوان کشوری در رشته‌های مختلف، بیانگر ظرفیت بالای استعدادهای ورزشی است که با برنامه‌ریزی اصولی و حمایت مستمر، می‌توان زمینه شکوفایی آنها را فراهم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های ورزشی در مدارس افزود: المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای نباید به 1 هفته یا چند روز محدود شود، بلکه این رقابت‌ها باید در طول سال تحصیلی و در رشته‌ها و مراحل مختلف ادامه یابد تا دانش‌آموزان بیشتری فرصت حضور در فعالیت‌های ورزشی و بهره‌مندی از آثار مثبت آن را داشته باشند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل در پایان، با قدردانی از مدیران مدارس، عوامل اجرایی، معلمان و دبیران تربیت‌بدنی، خواستار همکاری و برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری مطلوب مسابقات ورزشی دانش‌آموزی شد و بر ضرورت توجه هم‌زمان به آموزش، تربیت، سلامت و شناسایی استعدادهای ورزشی تأکید کرد.