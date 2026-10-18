به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از پرستاران، کارکنان حوزه سلامت و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تبریز که به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار برگزار شد، پرستاری را حرفه‌ای حساس و اثرگذار دانست و گفت: صبوری و حضور دلسوزانه پرستاران در کنار بیماران، جلوه‌ای از ایثار و فداکاری است.

وی با اشاره به جایگاه سلامت در آموزه‌های دینی اظهار کرد: امنیت و سلامت از نعمت‌هایی هستند که ارزش واقعی آن‌ها معمولاً هنگام مواجهه با بیماری یا از دست رفتن آرامش آشکار می‌شود. در چنین شرایطی، بیمار بیش از هر چیز به کمک و همراهی کادر درمان نیاز دارد و پرستاران در این مسیر نقشی مهم بر عهده دارند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه پرستاری علاوه بر توانایی حرفه‌ای، به صبر و تحمل روانی بالایی نیاز دارد، افزود: بیماران به دلیل درد و نگرانی از وضعیت جسمی خود، شرایط روحی دشواری را تجربه می‌کنند و اضطراب آنان گاهی به خانواده و همراهانشان نیز منتقل می‌شود. پرستاران در چنین فضایی باید با سعه‌صدر، مهربانی و روحیه ایثارگرانه از بیماران مراقبت کنند.

انتقاد از نگاه پزشک‌محور در نظام سلامت

مطهری‌اصل با انتقاد از تبعیض‌های موجود در نظام سلامت، نگاه پزشک‌محور و رتبه‌بندی ناعادلانه میان گروه‌های درمانی را از مشکلات این حوزه دانست و تأکید کرد: درمان بیمار نتیجه همکاری مجموعه‌ای از نیروهای متخصص و کارکنان بخش‌های مختلف است و نمی‌توان نقش پرستاران و نیروهای پیراپزشکی را در این فرایند نادیده گرفت.

وی با اشاره به تفاوت‌های درآمدی و معیشتی میان گروه‌های شغلی حوزه سلامت اظهار کرد: تفاوت در مسئولیت‌ها و وظایف شغلی قابل پذیرش است، اما فاصله‌های چشمگیر در حقوق و مزایا می‌تواند احساس تبعیض ایجاد کند و با عدالت سازگار نیست.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی، اصلاح این وضعیت را نیازمند توجه سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی دانست و گفت: دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید برای رفع نابرابری‌ها در توزیع منابع، حقوق و مزایا چاره‌اندیشی کنند. این موضوع محدود به وزارت بهداشت نیست و در سایر دستگاه‌ها نیز باید مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

معیشت پرستاران باید در اولویت باشد

امام جمعه تبریز با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و محدودیت‌های بودجه‌ای، توجه به وضعیت معیشتی گروه‌های اثرگذار در اداره کشور را ضروری دانست و افزود: پرستاران، معلمان و نیروهای مسلح در حوزه‌های سلامت، تربیت و امنیت جامعه نقش مهمی دارند و رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان باید از اولویت‌های مدیران باشد.

مطهری‌اصل همچنین بر ضرورت تکریم کارکنان پرستاری تأکید کرد و گفت: مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و رؤسای بیمارستان‌ها باید در کنار پیگیری تأمین اعتبارات، در چارچوب امکانات موجود برای احترام به کارکنان و فراهم کردن تسهیلات مورد نیاز آنان تلاش کنند.

وی با اشاره به رضایتمندی مردم از رفتار دلسوزانه پرستاران، خاطرنشان کرد: توجه به شأن حرفه‌ای و شرایط کاری این گروه می‌تواند در تقویت انگیزه آنان برای ارائه خدمات به بیماران مؤثر باشد.

پیگیری مطالبات بازنشستگان نظام سلامت

مطهری‌اصل در ادامه، وضعیت معیشتی بازنشستگان حوزه سلامت و موضوع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از دیگر مسائل نیازمند رسیدگی عنوان کرد و گفت: کارکنان نظام سلامت پس از سال‌ها خدمت در شرایط دشوار بیمارستانی و تحمل فشارهای جسمی و روانی، نباید در دوران بازنشستگی با کاهش شدید دریافتی مواجه شوند.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مطالبات قانونی بازنشستگان پرستاری و درمان، از پیگیری این موضوع با نمایندگان آذربایجان‌شرقی در مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی خبر داد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های قانونی و تأمین منابع مورد نیاز، زمینه کاهش نابرابری‌ها و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان شاغل و بازنشسته نظام سلامت فراهم شود.