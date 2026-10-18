دعوت از ورزشکاران لرستان برای پیوستن به پویش اهدای خون

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انتقال خون لرستان اعلام کرد: به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، جامعه ورزش و جوانان کشور به‌صورت هم‌زمان با حضور در مراکز اهدای خون، در این پویش سراسری مشارکت می‌کنند.

این پویش با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و تقویت مسئولیت اجتماعی جامعه ورزش برگزار می‌شود و ورزشکاران با اهدای خون می‌توانند در تأمین نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی نقش‌آفرینی کنند.

بر اساس این گزارش، از مربیان، داوران، قهرمانان و ورزشکاران استان لرستان دعوت شده است با مراجعه به مراکز و پایگاه‌های انتقال خون استان از ۲۶ مهر تا ۲ آبان‌ماه، به این پویش بپیوندند و در نجات جان بیماران مشارکت کنند.