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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

دعوت از ورزشکاران لرستان برای پیوستن به پویش اهدای خون

دعوت از ورزشکاران لرستان برای پیوستن به پویش اهدای خون

خرم‌آباد- هم‌زمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، پویش سراسری اهدای خون ورزشکاران از ۲۶ مهر تا ۲ آبان‌ماه در مراکز و پایگاه‌های انتقال خون استان لرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انتقال خون لرستان اعلام کرد: به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، جامعه ورزش و جوانان کشور به‌صورت هم‌زمان با حضور در مراکز اهدای خون، در این پویش سراسری مشارکت می‌کنند.

این پویش با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و تقویت مسئولیت اجتماعی جامعه ورزش برگزار می‌شود و ورزشکاران با اهدای خون می‌توانند در تأمین نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی نقش‌آفرینی کنند.

بر اساس این گزارش، از مربیان، داوران، قهرمانان و ورزشکاران استان لرستان دعوت شده است با مراجعه به مراکز و پایگاه‌های انتقال خون استان از ۲۶ مهر تا ۲ آبان‌ماه، به این پویش بپیوندند و در نجات جان بیماران مشارکت کنند.

کد مطلب 6981513

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