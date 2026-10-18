  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

برگزاری کرسی علمی‌ترویجی فناوری نانو در دانشگاه لرستان

برگزاری کرسی علمی‌ترویجی فناوری نانو در دانشگاه لرستان

خرم‌آباد- کرسی علمی‌ترویجی با موضوع «چشم‌انداز فناوری نانو در مرز مهندسی الکترونیک و علوم پایه مبتنی بر اخلاق و نوآوری مسئولانه» در دانشگاه لرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی‌ترویجی با موضوع «چشم‌انداز فناوری نانو در مرز مهندسی الکترونیک و علوم پایه مبتنی بر اخلاق و نوآوری مسئولانه» در دانشگاه لرستان برگزار می‌شود.

این نشست علمی از ساعت ۱۴ تا ۱۵ در سالن جلسات دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه برگزار خواهد شد.

در این کرسی، علی فرمانی، دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه لرستان، به‌عنوان ارائه‌دهنده حضور خواهد داشت و مباحث تخصصی مرتبط با موضوع نشست را مطرح می‌کند.

همچنین حمیدرضا شاملوئی، دانشیار گروه شیمی، و دکتر رمضانعلی دالوند، استادیار گروه فیزیک دانشگاه لرستان، داوری این کرسی علمی‌ترویجی را بر عهده دارند.

مدیریت این نشست نیز بر عهده فاطمه احمدی، استادیار گروه فلسفه دانشگاه لرستان، خواهد بود.

حضور استادان، پژوهشگران، دانشجویان و سایر علاقه‌مندان در این نشست علمی آزاد است.

کد مطلب 6981516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها