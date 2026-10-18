به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی‌ترویجی با موضوع «چشم‌انداز فناوری نانو در مرز مهندسی الکترونیک و علوم پایه مبتنی بر اخلاق و نوآوری مسئولانه» در دانشگاه لرستان برگزار می‌شود.

این نشست علمی از ساعت ۱۴ تا ۱۵ در سالن جلسات دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه برگزار خواهد شد.

در این کرسی، علی فرمانی، دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه لرستان، به‌عنوان ارائه‌دهنده حضور خواهد داشت و مباحث تخصصی مرتبط با موضوع نشست را مطرح می‌کند.

همچنین حمیدرضا شاملوئی، دانشیار گروه شیمی، و دکتر رمضانعلی دالوند، استادیار گروه فیزیک دانشگاه لرستان، داوری این کرسی علمی‌ترویجی را بر عهده دارند.

مدیریت این نشست نیز بر عهده فاطمه احمدی، استادیار گروه فلسفه دانشگاه لرستان، خواهد بود.

حضور استادان، پژوهشگران، دانشجویان و سایر علاقه‌مندان در این نشست علمی آزاد است.