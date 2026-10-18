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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

وزنه‌بردار بوشهری مدال نقره قهرمانی کشور را کسب کرد

وزنه‌بردار بوشهری مدال نقره قهرمانی کشور را کسب کرد

بوشهر- محسن مهین دوست ورزشکار بوشهری در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی کشور به نشان نقره این رقابت‌ها رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر،رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی کشور با حضور ۲۴۷ورزشکار، مربی و داور از ۲۸ استان در قزوین در رده های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با انتخاب تیم های قهرمان و برتر به پایان رسید.

در رده بزرگسالان نیز استان گیلان با شش مدال طلا، یک نقره و یک برنز به عنوان قهرمانی دست یافت.

تیم اردبیل با کسب سه طلا، دو نقره و سه برنز نایب قهرمان شد و تیم کرمان با سه طلا در رده سوم ایستاد.همچنین تیم البرز چهارم و استان بوشهر به مقام پنجمی رسید.

در بخش انفرادی این رقابت‌ها محسن مهین دوست ورزشکار بوشهری دسته ۸۵ کیلوم گرم به نشان نقره این رقابتها رسید.

کد مطلب 6981522

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