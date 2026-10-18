به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین افتتاحیه المپیادهای ورزشی درون‌ مدرسه‌ای، اظهار کرد:یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه وزارت آموزش و پرورش و دولت، نشاط و شادی در بین دانش آموزان است؛ در کنار درس، ورزش می تواند و نشاط و شادی را بین دانش آموزان فراهم سازد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: دانش آموز برای فراگیری علم و تحصیل باید نشاط و شادابی را بروز دهد که تنها راه آن ورزش است.

وی با تاکید بر اینکه ورزش باید در بین دانش آموزان به عنوان یک فرهنگ نهادینه شود، تصریح کرد: مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تلاش دارند برای تمام مدارس استان ظرفیت و امکانات را فراهم کنند تا دانش آموزان قبل از ورود کلاس با شادی و نشاط ناشی از ورزش و نرمش درس را آغاز کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان تاکید کرد: ورزش در مدارس باید توسعه پیدا کند و دغدغه همه ما سلامت جسم و روح دانش آموزان است لذا سعی می کنیم در تمام مدارس خوزستان شرایط نشاط و شادابی فراهم شود.

نجاتی یکی از راه های ورود ورزشکاران به عرصه های ملی را مدارس اعلام و عنوان کرد: مدرسه در همه زمینه ها آغاز گر پیشرفت است و شاهد هستیم بسیاری از ورزشکاران که در عرصه های ملی و بین المللی ورود پیدا کرده و افتخارآفرینی می کنند از طریق مدارس بوده است.