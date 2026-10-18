به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گشت‌های مشترک و مستمر کارشناسان و مأموران محیط زیست، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی در مناطق جنوبی خرم‌آباد، تعدادی از کشاورزانی که اقدام به سوزاندن کاه و کلش مزارع خود کرده بودند، شناسایی شدند.

در همین راستا، برای افراد متخلف پرونده تشکیل شده و آنان به‌منظور رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی، نسبت به پیامدهای این اقدام برای کیفیت هوا، سلامت شهروندان و محیط زیست هشدار داد و از کشاورزان خواست با رعایت قوانین و استفاده از روش‌های جایگزین برای مدیریت بقایای کشاورزی، از آتش زدن کاه و کلش خودداری کنند.

بر اساس این گزارش، گشت‌های نظارتی و مشترک در این زمینه ادامه خواهد داشت و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد می‌شود.