تقویت تجهیزات و تأمین اعتبار؛ اولویت مدیریت بحران خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آخوندی ظهر یکشنبه در جمع رسانه‌ها با بیان وجود کمبودهایی در این حوزه، افزود: رفع این کمبودها نیاز به برنامه‌ریزی هدفمند و تأمین منابع مالی ویژه دارد.

وی اظهار کرد: مدیریت بحران تنها به زمان وقوع حادثه محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری، کاهش آسیب‌پذیری، آموزش عمومی، تأمین تجهیزات و آمادگی دستگاه‌های اجرایی از ارکان اصلی این حوزه به شمار می‌رود.

آخوندی با اشاره به اینکه باید از تجربه حوادث طبیعی و انسان‌ساخت در استان در مدیریت بحران‌های احتمالی استفاده شود، افزود: در زمان وقوع بحران، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند روند امدادرسانی را تسریع کند، اما کمبود و فرسودگی تجهیزات عملیاتی همچنان یکی از نیازهای جدی استان‌هاست.

جانشین استاندار و رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌ای برای بازسازی و نوسازی ناوگان امدادی و عمرانی گفت: تجهیزات مورد نیاز دستگاه‌ها باید متناسب با نوع مخاطرات و نیازهای عملیاتی تأمین شود و در این زمینه، اولویت‌بندی صحیح اعتبارات اهمیت زیادی دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از تجهیزات امدادی هلال‌احمر طی سال‌های اخیر نوسازی شده است، افزود: با توجه به افزایش نیازها و تنوع مخاطرات، تقویت امکانات امداد و نجات و تأمین تجهیزات جدید همچنان باید در دستور کار قرار گیرد.

لایروبی و ایمن‌سازی ۶۷ کیلومتر از رودخانه‌ها

آخوندی در ادامه با تشریح اقدامات پیشگیرانه استان برای مقابله با سیلاب اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی شرکت آب منطقه‌ای، تاکنون ۶۷ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی، ساماندهی یا ایمن‌سازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: حدود سه کیلومتر از مسیرهای رودخانه‌ای با رفع موانع و انجام پیگیری‌های حقوقی و قضایی بازگشایی شده و اجرای حدود ۲۰ کیلومتر دیگر از برنامه‌های لایروبی و رفع نقاط حادثه‌خیز در دستور کار قرار دارد.

آخوندی با اشاره به ضرورت بررسی تقاطع‌های آب‌گذری، پل‌ها و آب‌نماها گفت: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، راهداری و سایر دستگاه‌های مسئول موظف‌اند مسیرهای عبور آب را بررسی و نسبت به رفع انسدادها، ترمیم تأسیسات آسیب‌پذیر و ایمن‌سازی نقاط پرخطر اقدام کنند.

وی همچنین تأکید کرد: لایروبی و ایمن‌سازی رودخانه‌ها به کاهش خسارات کمک می‌کند، اما نمی‌توان انتظار داشت که این اقدامات خطر سیلاب را به‌طور کامل از بین ببرد؛ ازاین‌رو، آمادگی دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم نیز باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

شناسایی ۱۴۱ روستای پرخطر

آخوندی از شناسایی ۱۴۱ روستای پرخطر بر اساس مطالعات تخصصی خبر داد و گفت: این روستاها با بررسی شاخص‌های مختلف آسیب‌پذیری شناسایی شده‌اند و باید در اجرای طرح‌های پیشگیرانه و تخصیص اعتبارات مرتبط در اولویت قرار گیرند.

به گفته وی، بنیاد مسکن، دهیاری‌ها و دستگاه‌های تخصصی باید در برنامه‌ریزی پروژه‌های ایمن‌سازی، نتایج این مطالعات را مدنظر قرار دهند تا منابع محدود در مناطقی هزینه شود که بیشترین نیاز را دارند.

وی با اشاره به مشکلات برخی بندهای خاکی قدیمی اظهار کرد: پس از سیلاب سال ۱۴۰۳، تعدادی از سازه‌های آسیب‌پذیر شناسایی و برای رفع مشکلات آن‌ها اعتبارات لازم پیش‌بینی شد.

به گفته وی، از حدود ۳۰ بند خاکی شناسایی‌شده که نیازمند رسیدگی بودند، بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، مشکلات ۲۷ مورد برطرف شده و سه مورد دیگر در مرحله اجرا یا تکمیل قرار دارند.

بازسازی ۲۷۰ رشته قنات و تخصیص ۴۵۰ میلیارد تومان برای راه‌ها

آخوندی با اشاره به اقدامات بازسازی پس از سیلاب سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: حدود ۲۳۱ میلیارد تومان از اعتبارات مدیریت بحران برای بازسازی قنوات آسیب‌دیده اختصاص یافت و با استفاده از سایر منابع ملی و شهرستانی، اقدامات تکمیلی نیز انجام شد.

وی در ادامه افزود: در مجموع حدود ۲۷۰ رشته قنات در استان بازسازی شده است که نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز روستاها، کشاورزی و دامداری دارد.

آخوندی همچنین از اختصاص حدود ۴۵۰ میلیارد تومان برای بازسازی راه‌های آسیب‌دیده خبر داد و یادآور شد: بخشی از این اعتبارات برای ترمیم پل‌ها و آب‌نماهای خسارت‌دیده هزینه شده و تعدادی از پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

ابلاغ دستورالعمل‌های مدیریت بحران به دستگاه‌ها

جانشین استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در اجرای دستورالعمل‌های مدیریت بحران گفت: وظایف دستگاه‌ها به‌صورت تفکیکی مشخص شده و دستورالعمل‌های مربوط با امضای وزیر کشور به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی ابلاغ شده است.

آخوندی تصریح کرد: پیگیری اجرای این دستورالعمل‌ها در سطح استان از طریق مدیریت بحران، فرمانداران و بخشداران انجام می‌شود و گزارش اقدامات دستگاه‌ها برای بررسی و پیگیری به مراجع مربوط ارائه خواهد شد.

به گفته وی، مسئولیت پیشگیری از بحران تنها بر عهده دستگاه‌های امدادی نیست و همه سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی و مجموعه‌های اجرایی باید خطرات احتمالی در محدوده فعالیت خود را شناسایی و برای کاهش آسیب‌پذیری اقدام کنند.

ایجاد قرارگاه «ایران من»

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی در مدیریت بحران اظهار کرد: در قالب قرارگاه «ایران من»، اقداماتی برای شناسایی ظرفیت شرکت‌ها، تشکیل بانک اطلاعاتی امکانات، آموزش گروه‌های مشارکت‌کننده و ایجاد سازوکار هماهنگی در زمان بحران انجام شده است.

به گفته وی، تاکنون ۲۶ تفاهم‌نامه با مجموعه‌ها و نهادهای مختلف منعقد شده تا از ظرفیت صنایع، معادن، اصناف، گروه‌های داوطلب و تشکل‌های مردمی در زمینه پیشگیری، امدادرسانی و پشتیبانی استفاده شود.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران خراسان جنوبی همچنین با اشاره به ناترازی انرژی گفت: مدیریت مصرف و آمادگی دستگاه‌ها برای شرایط احتمالی محدودیت انرژی باید هم‌زمان دنبال شود.

آخوندی افزود: تقویت خطوط انتقال گاز استان با پیگیری‌های استانی و ملی در دستور کار قرار گرفته و بخشی از طرح اتصال دشتک زاهدان به شبکه گازرسانی منطقه انجام شده است.

وی ادامه داد: تقویت خط انتقال در مسیر سربیشه به نهبندان و ادامه آن به سمت مرکز استان می‌تواند ظرفیت تأمین گاز را افزایش دهد و آسیب‌پذیری شبکه را در فصل سرما کاهش دهد. بر اساس اعلام شرکت گاز، تکمیل بخش‌های باقی‌مانده این طرح برای پایان آبان‌ماه برنامه‌ریزی شده است.

تأکید بر بیمه محصولات کشاورزی و واحدهای مسکونی

آخوندی با تأکید بر ضرورت افزایش پوشش بیمه‌ای در برابر حوادث طبیعی گفت: اطلاع‌رسانی به کشاورزان و دامداران درباره بیمه محصولات و دام باید با جدیت دنبال شود تا خسارات احتمالی آثار کمتری بر معیشت خانوارها داشته باشد.

وی افزود: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان نیز با دریافت اطلاعات خسارت‌دیدگان و ارزیابی میزان آسیب، بخشی از خسارات واردشده به واحدهای مسکونی را جبران می‌کند و روند ثبت اطلاعات و پرداخت غرامت باید با همکاری دستگاه‌های مسئول ادامه یابد.

جانشین استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به تجربه حوادث مختلف استان در سال‌های گذشته گفت: کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها مستلزم تقویت اقدامات پیشگیرانه، تأمین اعتبارات، نوسازی تجهیزات امدادی و عمرانی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است و یکی از اولویت‌های اصلی استان در این خصوص به شمار می‌رود.